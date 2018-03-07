Липчан зазывают на выборы дешевыми продуктами, медицинскими обследованиями

18 марта в Липецке будут работать 205 избирательных участков. Как сообщает пресс-служба администрации города, проголосовав, липчане смогут стать участниками спортивных праздников, концертов, пройти медицинское обследование и купить продукты по низким ценам. Веселить, лечить и подавать продукты будут на каждом избирательном участке.

В школах, где они обычно располагаются, проведут фотоконкурс «Всей семьёй на выборы», устроят мастер-классы по декоративно-прикладным искусствам. Проведут гала-концерты, фестивали талантов, выступления начинающих артистов, а также известных городских коллективов: духового оркестра, ансамбля народной песни «Зень», ВИА «Забытые мелодии», военного оркестра в/ч 62632 и других.

Общеобразовательные и спортивные школы проведут турниры по шахматам, восточным единоборствам, консультации и беседы с мастерами спорта подарят заряд бодрости, положительных эмоций, помогут определиться с выбором секции для себя и ребенка.

На каждом избирательном участке будет организована торговля продуктами питания по ценам производителей. Кроме того, здесь можно будет измерить артериальное давление. В отдельных точках сотрудники медицинский учреждений предложат гражданам пройти экспресс-анализ на определение холестерина, глюкозы в крови, провести комплексную оценку функций дыхательной и зрительной систем.