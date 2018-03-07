Общество

сегодня, 13:01

Липчан зазывают на выборы дешевыми продуктами, медицинскими обследованиями

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#выборы
Липчан зазывают на выборы дешевыми продуктами, медицинскими обследованиями

18 марта в Липецке будут работать 205 избирательных участков. Как сообщает пресс-служба администрации города, проголосовав, липчане смогут стать участниками спортивных праздников, концертов, пройти медицинское обследование и  купить продукты по низким ценам. Веселить, лечить и подавать продукты будут на каждом избирательном участке.

В школах, где они обычно располагаются, проведут фотоконкурс «Всей семьёй на выборы», устроят мастер-классы по декоративно-прикладным искусствам. Проведут гала-концерты, фестивали талантов, выступления начинающих артистов, а также известных городских коллективов: духового оркестра, ансамбля народной песни «Зень», ВИА «Забытые мелодии», военного оркестра в/ч 62632 и других.

Общеобразовательные и спортивные школы проведут турниры по шахматам, восточным единоборствам, консультации и беседы с мастерами спорта подарят заряд бодрости, положительных эмоций, помогут определиться с выбором секции для себя и ребенка.

На каждом избирательном участке будет организована торговля продуктами питания по ценам производителей. Кроме того, здесь можно будет измерить артериальное давление. В отдельных точках сотрудники медицинский учреждений предложат гражданам пройти экспресс-анализ на определение холестерина, глюкозы в крови, провести комплексную оценку функций дыхательной и зрительной систем.

12 1148
#выборы

Комментарии (12)

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Пэтриот

сегодня, 15:32
Во рту от боярышника мерзко, пойду проблююсь от выступления начинающих артистов, а также известных городских коллективов: духового оркестра, ансамбля народной песни «Зень», ВИА «Забытые мелодии», военного оркестра в/ч 62632 и других.
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ССЕЛКИ

сегодня, 15:27
А у нас самогом угощать будут.
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Ксения Лаптева

сегодня, 14:31
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Ну-ну..

сегодня, 14:23
Так как день после выборов делают выходным в школах,то, чтобы учителям не жирно было отдыхать, их загоняют на работу в воскресенье. Вот и организуются концерты и пр. развлечения. А не для избирателей все это, никто их не зазывает.
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только если

сегодня, 13:57
"Уральские пельмени" будут - проголосую
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Александр

сегодня, 13:46
Избиратель. , да по сильнее!))
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66

сегодня, 13:37
гинеколог прям у избирательной урны
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Избиратель.

сегодня, 13:24
Это не прокатит! Поставьте на участках липецких чиновников мы будем плевать им в рожи и бить по морде. На своём хочу видить Королева , ух я ему накочу от души.
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эх

сегодня, 13:23
ToniC, это дорого. Зато "тёлок" пенсионного возраста на автобусах кучку привезут)))
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ToniC

сегодня, 13:20
Балаган с клоунами будет ?
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