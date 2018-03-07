Полицейский застрелил члена банды, похищавшей банкоматы в Липецкой области

Банду «накрыли» после очередного похищения терминала

6 марта в 03.26 часов в УМВД России по Воронежу поступило сообщение от дежурного ЧОП о проникновении и краже терминала оплаты в помещении одного из магазинов, расположенного по улице Ворошилова Воронежа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении краж терминалов оплаты из торговых учреждений на территории Воронежа и Воронежской области, было организовано преследование подозреваемых, передвигающихся на автомобиле «Форд-Фокус».

Позднее автомобиль был обнаружен полицейскими в лесной полосе в Железнодорожном районе Воронежа. При этом трое неизвестных, рядом с указанным автомобилем, вскрывали похищенный терминал оплаты.

При задержании подозреваемых, водитель указанного автомобиля оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся монтировкой удар по касательной в область груди. При попытке нанести повторный удар полицейский, в соответствии с Федеральным Законом «О полиции», применил табельное оружие, произведя один выстрел, которым смертельно травмировал нападавшего.

Как сообщают воронежские СМИ, после обысков тайника банды, были обнаружены десять похищенных банкоматов.

Как выяснилось, банда орудовала не только в Воронежской области. Но и на территории соседней, Липецкой. Ведется следствие. Проверку проводит и СК РФ.

Фото: avtoinsider.com