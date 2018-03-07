Происшествия

сегодня, 12:32

Полицейский застрелил члена банды, похищавшей банкоматы в Липецкой области

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#ограбление #кража #банокмат
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Полицейский застрелил члена банды, похищавшей банкоматы в Липецкой области

Банду «накрыли» после очередного похищения терминала

6 марта в 03.26 часов в УМВД России по Воронежу поступило сообщение от дежурного ЧОП о проникновении и краже терминала оплаты в помещении одного из магазинов, расположенного по улице Ворошилова Воронежа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении краж терминалов оплаты из торговых учреждений на территории Воронежа и Воронежской области, было организовано преследование подозреваемых, передвигающихся на автомобиле «Форд-Фокус».

Позднее автомобиль был обнаружен полицейскими в лесной полосе в Железнодорожном районе Воронежа. При этом трое неизвестных, рядом с указанным автомобилем, вскрывали похищенный терминал оплаты.

При задержании подозреваемых, водитель указанного автомобиля оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся монтировкой удар по касательной в область груди. При попытке нанести повторный удар полицейский, в соответствии с Федеральным Законом «О полиции», применил табельное оружие, произведя один выстрел, которым смертельно травмировал нападавшего.

Как сообщают воронежские СМИ, после обысков тайника банды, были обнаружены десять похищенных банкоматов.

Как выяснилось, банда орудовала не только в Воронежской области. Но и на территории соседней, Липецкой. Ведется следствие. Проверку проводит и СК РФ.

Фото: avtoinsider.com

38 3801
#ограбление #кража #банокмат
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Комментарии (38)

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Доктор

6 минут назад
В России живёте комментаторы херовы ,мож завтра голод вас самих направит на дело ,а тут мусор со стволом ,тьфу мля
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молодцы,-НО....!

15 минут назад
Тоже мне,ждал пока этот утырок махал монтировкой.Таких отбросов без предупреждения мочить нужно,как в Америке,сунул руку в карман или неловкое движение и ты труп!
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ПАША

сегодня, 15:30
МОЛОДЕЦ.УВАЖУХА.
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к ардаш

сегодня, 15:19
Ленку на каркалыгу моему АЛАБАЮ он будет рад и ей понравиться
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Олег

сегодня, 15:14
Борщев а н, ты что плетёшь? "Судьба толкнёт" на что? на кражу терминала?Совсем ку-ку?
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Воздух

сегодня, 14:55
В ооооооо, через одного пострелять, барсеточников, любителей магнитол регистратора в, крадунов из гаражей, угонщиков. ... глядишь и покарится криминал!!!!!!!! Ото на днях ппс вяжит придурка который девушку избил а он кричит я вас посажу толкает......... в башню ему сразу надо было а не права зачитывать (споры дома должны проходить и то словесный, а не на публику работать кулаками)
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Борщев а н

сегодня, 14:42
Да нельзя так как никак человек , от тюрьмы и от сумы незарекайся , кто знает на что тебя завтра судьба толкнет.
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Ксения Лаптева

сегодня, 14:31
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Николай

сегодня, 14:27
Молодец полицейский...Правильно сделал...Одним отморозком стало меньше, все равно он пользы для человечества и для страны никакой не принес...
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Лене дуре

сегодня, 14:27
Лена, тебя надо сажать.Такие как ты мусор и есть.
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