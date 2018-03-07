вчера, 19:56
Липецким детям предлагают нарисовать Сталинградскую битву
Заявки принимаются до 31 июля.
В Липецке начинается прием заявок на конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.
Как сообщили в ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 31 июля.
В конкурсе 4 номинации: «Победу ковал Сталинград»; «День победы в Сталинградской битве»; «Сталинград - город мужества и славы»; «Мир без войны».
Фото http://youpainter.ru
Мишка
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пора уже другие битвы рисовать:
Юлия Демина