Спорт

вчера, 19:56

Липецким детям предлагают нарисовать Сталинградскую битву

4 480
Липецким детям предлагают нарисовать Сталинградскую битву

Заявки принимаются до 31 июля.

В Липецке начинается прием заявок на конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

Как сообщили в ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 31 июля.

В конкурсе 4 номинации: «Победу ковал Сталинград»; «День победы в Сталинградской битве»; «Сталинград - город мужества и славы»; «Мир без войны».

Победители и призёры всех номинаций конкурса будут награждены памятными призами и дипломами, а лучшие работы примут участие в выставке.

Фото http://youpainter.ru

4 480

Комментарии (4)

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Мишка

вчера, 23:47
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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....

вчера, 23:41
а я нарисовал картину "что получил народ-победитель" вот только боюсь, что за нее 15 суток получу вне конкурса...
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пора уже другие битвы рисовать:

вчера, 21:30
За Донецк, Алеппо
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Юлия Демина

вчера, 20:12
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Юля, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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