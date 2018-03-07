Липецким детям предлагают нарисовать Сталинградскую битву

Заявки принимаются до 31 июля.

В Липецке начинается прием заявок на конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.



Как сообщили в ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 31 июля.

В конкурсе 4 номинации: «Победу ковал Сталинград»; «День победы в Сталинградской битве»; «Сталинград - город мужества и славы»; «Мир без войны».



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Победители и призёры всех номинаций конкурса будут награждены памятными призами и дипломами, а лучшие работы примут участие в выставке.