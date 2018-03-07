Культура

вчера, 19:46

К весенним праздникам выставят костюмы Липецкого уезда

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#выставка #музей
К весенним праздникам выставят костюмы Липецкого уезда

А ещё - липецкие полотенца.

К весенним праздникам в выставочном зале Дома Меншикова в Чаплыгине монтируется новая выставка из фондов Центра "Романовская игрушка" и частично - Чаплыгинского музея. Экспозиция называется "Время ремесел".

- Трудно передать эмоции, которые охватывают при взгляде на изумительной красоты гобелены в технике лоскутного шитья, созданные талантливейшим мастером Людмилой Люрис, которая уже не в первый раз становится инициатором и вдохновителем этих экспозиций в нашем музее, костюмы Липецкого уезда, реконструированные по старинным подлинным образцам, половички, сотканные по той же технологии, как их ткали и сотню лет назад, старинные полотенца из фондов нашего музея, вышитые крестом, характерным для нашего края и липецкие полотенца, расшитые растительными узорами тамбурным швом, куклы в костюмах Липецкого уезда, - сообщает Чаплыгинский музей. - Здесь тепло рук мастериц, кропотливо творивших неподдельную красоту, русская душа ремесла,его время!

Фото vk.com
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#выставка #музей

Комментарии (2)

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Мишка

вчера, 23:54
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Юлия Демина

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