«Дубль» Чернышова принес «Металлургу» победу в первом матче турецкого сбора

На южных берегах наша команда начала с "виктории".

Липецкий «Металлург» сегодня провел первый матч на сборе в Турции – с занимающим 6-е место в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона «КамАЗом» из Набережных Челнов. Липчане выиграли – 2:0.

Матч проходил на поле «Starlight Resort Hotel», в котором разместились липчане, а челнинцы приехали «в гости».

Большого количества голевых моментов в этом матче не вознило, но липчане лучше распорядились своими шансами.

На 20-й минуте лидер атак «сталеваров» Сергей Чернышов сделал то, что умеет на поле, пожалуй, лучше всего – взял игру на себя и удивил соперника нестандартным действием. Получив передачу от Александра Харина, Чернышов не стал искать дальнейшего развития комбинации, а отважился на удар с 20 метров. Мяч полетел в ближний угол ворот, что стало откровением и для вратаря: снаряд юркнул в нижний угол – 1:0.

«КамАЗ» до перерыва заработал два опаснейших штрафных прямо по центру наших ворот, но распорядился ими не лучшим образом.

Оба тренера сделали серии замен в перерыве. У челнинцев на поле вышел наш старый знакомый Антон Крючков – форвард, который в прошлом сезоне сыграл 8 матчей за нашу команду и забил два гола. Прошлой зимой Крючков перешел из «Металлурга» как раз в «КамАЗ». В матче против своего бывшего клуба Антон был, пожалуй, самым активным. Но забить ему не удалось, а вот «Металлург» воспользовался возможностью открыть счет.

Сначала Чернышов прорвался по левому флангу, выцеливал в ближнюю «девятку», но пробил неточно. Вратарь Алексей Федоров, выполняя удар от ворот, неудачно «подсунул» мяч полузащитнику Никите Родионову, который совершил потерю. Чернышову только этого и было нужно: наш форвард подхватил мяч, сделал несколько шагов вперед и с близкого расстояния вколотил мяч в верхний угол – 2:0.

«Металлург» продолжал делать замены, липчане упростили свою игру до длинных забросов вперед и массированной обороны, что стало гарантом сохранения победного счета. «КамАЗ» же получил право на… третий штрафной по центру ворот, но Александр Субботин пробил куда-то в сторону турецкого флага, висевшего … ближе к углу поля.

Задачу сбережения результата липчанам облегчил и турецкий арбитр, который почему-то дал финальный свисток, спустя 43 минуты после начала второго тайма.



9 марта наша команда сыграет с "Зорким" из Красногорска.



Состав «Металлурга»: Скрипник (Алфимов, 85), Викторов (Боков, 84), Баульчев, Е. Фролов (К. Титов, 46), Лобызов (Подковыров, 46), Баязов (Ульянчев, 46, Белоусов, 79), Войдель (Гамеев, 65), Харин (Барбашин, 46), Иванников (Овчинников, 57), Чернышов, Ахвледиани (Мызгин, 46).

«КамАЗ» (стартовый состав): Ионин, Золотов, Клонцак, Аюкин, Никишин, Чушьялов, Кириллов, Кива, Янушковский, Тюфяков, Галиакберов.