Общество

вчера, 18:15

Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей

6 2127
#больничные листы
2
Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей

Из 98 тысяч проверенных за год больничных листков с нарушениями были оформлены 235 документов, или 0,2%.

 85 медицинских организаций проверили за год специалисты Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования. Так, они проверили более 98 тыс. выданных листков нетрудоспособности — различные нарушения были выявлены в 235 документах, или в 0,2% от общего количества, что соответствует уровню 2016 года. По результатам проведенных проверок к медицинским организациям предъявлены финансовые претензии в сумме 414,8 тыс. рублей. 

Кроме того, 52 внеплановые проверки проведены по письменным обращениям страхователей-работодателей. Работодатели в 4 раза чаще стали обращаться в региональное отделение за разъяснениями по вопросам соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями области.

 

6 2127
#больничные листы
2

Комментарии (6)

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