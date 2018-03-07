Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей

Из 98 тысяч проверенных за год больничных листков с нарушениями были оформлены 235 документов, или 0,2%.

85 медицинских организаций проверили за год специалисты Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования. Так, они проверили более 98 тыс. выданных листков нетрудоспособности — различные нарушения были выявлены в 235 документах, или в 0,2% от общего количества, что соответствует уровню 2016 года. По результатам проведенных проверок к медицинским организациям предъявлены финансовые претензии в сумме 414,8 тыс. рублей.

Кроме того, 52 внеплановые проверки проведены по письменным обращениям страхователей-работодателей. Работодатели в 4 раза чаще стали обращаться в региональное отделение за разъяснениями по вопросам соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями области.