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вчера, 18:02

Границу РФ закроют для подозреваемых в содействии терроризму

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#терроризм

Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Их перечень в России формируется на основании данных Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ, МВД и МИД.

Как пишет газета «Известия», правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов от «Единой России», которая устанавливает запрет на въезд в РФ для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании денег. Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

Сообщается, что судебных решений для включения в этот список не требуется. Впоследствии именно этот перечень станет основанием для решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о блокировке средств и имущества.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) считает законопроект «правильным по духу».

«Мы положительно относимся к этому документу, готовы дорабатывать его вместе с авторами ко второму чтению с учетом высказанных президентом в своем послании пожеланий», — заявил Гаврилов «Известиям».

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#терроризм

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