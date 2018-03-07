В Липецке закрывают 348 маршрут

Маршрут закроется 12 марта.



Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о том, что по инициативе перевозчика с 12 марта прекращается обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок № 348 «ул. Кривенкова – Автостанция «Сокол».



В течение нескольких месяцев его обслуживали 1-2 автобуса вместо 6 единиц, предусмотренных расписанием (из-за нехватки транспортных средств и водительских кадров у перевозчика).

