Общество
вчера, 18:00
В Липецке закрывают 348 маршрут
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Маршрут закроется 12 марта.
Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о том, что по инициативе перевозчика с 12 марта прекращается обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок № 348 «ул. Кривенкова – Автостанция «Сокол».
В течение нескольких месяцев его обслуживали 1-2 автобуса вместо 6 единиц, предусмотренных расписанием (из-за нехватки транспортных средств и водительских кадров у перевозчика).
26 3641
Сняли 380 Й, сняли 348 й, кто следующий ?
маршрутчик
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