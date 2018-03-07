Общество

вчера, 18:00

В Липецке закрывают 348 маршрут

26 3641
#транспорт
5
В Липецке закрывают 348 маршрут

Маршрут закроется 12 марта.


Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о том, что по инициативе перевозчика с 12 марта прекращается обслуживание муниципального маршрута регулярных перевозок № 348 «ул. Кривенкова – Автостанция «Сокол».

В течение нескольких месяцев его обслуживали 1-2 автобуса вместо 6 единиц, предусмотренных расписанием (из-за нехватки транспортных средств и водительских кадров у перевозчика).
26 3641
#транспорт
5

Комментарии (26)

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Сняли 380 Й, сняли 348 й, кто следующий ?

сегодня, 00:33
Ну где-же быушные московские автобусы и трамваи закупленные нашей администрацией у Собянина, когда они начнут спасать наш город от уходящих один за другим маршрутов, которые ведут на Сокол ?
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маршрутчик

сегодня, 00:10
как карточки ввели так и в карман положить нечего . раз нету денег - нет маршрутки.
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призраки нашего городка

сегодня, 00:08
348й это был мифический маршрут. мало кто о нем знал ,но еще меньше тех , кто его видел.
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Россия

сегодня, 00:03
Скоро все водители с бегут ☺☺☺пока не сделают все как было раньше до карт
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Мишка

вчера, 23:46
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Алкаш

вчера, 22:56
Только метро спасёт Липецк!!
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Нона

вчера, 22:48
да.уж!, не волнуйтесь, и до него доберутся.
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Липчанин

вчера, 22:45
А какой толк от этой маршрутки был? Вообще ее не было видно. И маршрут который называется "Кривенкова-Сокол" начинал свое движение с Березовой аллеи. Бред!
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москвич

вчера, 22:27
да отгородите сокол сразу китайской стеной, зачем полумеры
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Гость

вчера, 21:26
даешь метрополитен !
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