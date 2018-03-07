Общество

вчера, 17:29

Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 60 школьников

1103
#образование #олимпиада

Ещё 156 - призёрами.

16 марта победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат награды

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в региональном этапе, который проходил в период с 11 января по 22 февраля и включал в себя состязания по 24 предметам, приняли участие 1184 школьников Липецкой области. Учащиеся 7–8 классов смогли попробовать свои силы в олимпиадах имени Леонарда Эйлера по математике и Джеймса Клерка Максвелла по физике.

36% участников олимпиады составили обучающиеся образовательных учреждений города Липецка, 22% обучающиеся образовательных учреждений города Ельца и 42% — обучающиеся образовательных учреждений других муниципалитетов Липецкой области. Количество победителей и призеров регионального этапа составило 216 человек: 156 призеров и 60 победителей. 83% победителей – из города Липецка, 55% призеров – из города Липецка и 17% призеров из города Елец. В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли преподаватели ведущих образовательных учреждений региона.
1103
#образование #олимпиада

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей
#больничные листы
6
Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей

вчера, 18:15

Общество
В Липецке закрывают 348 маршрут
#транспорт
26
В Липецке закрывают 348 маршрут

вчера, 18:00

Общество
Финал конкурса «Учитель года Липецкой области» стартует 14 марта
#Учитель года #образование
Финал конкурса «Учитель года Липецкой области» стартует 14 марта

вчера, 17:14

Общество
В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии
#Роман Пахомов
16
В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии

вчера, 16:58

Общество
В Липецкой области забракованы 38 партий рыбы
#рыба #Роспотребнадзор
10
В Липецкой области забракованы 38 партий рыбы

вчера, 16:54

Общество
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке
#вакансии #профессия #работа
1
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

вчера, 16:17

Общество