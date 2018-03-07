Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 60 школьников

Ещё 156 - призёрами.

16 марта победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат награды



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в региональном этапе, который проходил в период с 11 января по 22 февраля и включал в себя состязания по 24 предметам, приняли участие 1184 школьников Липецкой области. Учащиеся 7–8 классов смогли попробовать свои силы в олимпиадах имени Леонарда Эйлера по математике и Джеймса Клерка Максвелла по физике.



36% участников олимпиады составили обучающиеся образовательных учреждений города Липецка, 22% обучающиеся образовательных учреждений города Ельца и 42% — обучающиеся образовательных учреждений других муниципалитетов Липецкой области. Количество победителей и призеров регионального этапа составило 216 человек: 156 призеров и 60 победителей. 83% победителей – из города Липецка, 55% призеров – из города Липецка и 17% призеров из города Елец. В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли преподаватели ведущих образовательных учреждений региона.