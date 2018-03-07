Финал конкурса «Учитель года Липецкой области» стартует 14 марта

Абсолютный победитель получит премию в 250 тысяч рублей.

Первый этап финала областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области» пройдёт 14 марта в школе № 29 «Университетская».



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, конкурс «Учитель года Липецкой области» традиционно пройдет в два этапа: 14 марта на базе школы № 29 «Университетская» Липецка и 23 марта в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского».



Все 20 педагогов – победители муниципальных этапов конкурса будут бороться за звание Абсолютного победителя. На финал заявлено по одному учителю технологии, музыки, географии, а также по два учителя физической культуры, истории и обществознания, физики, математики, четыре учителя начальных классов и пять учителе иностранных языков.



На первом этапе финала областного публичного конкурса учителям предстоит продемонстрировать надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на уроке по предмету в соответствии с учебной программой; поделиться своим профессиональным опытом в рамках представления опыта работы; продемонстрировать авторскую и гражданскую позицию по актуальным проблемам образования и определить эффективный способ их решения.



По результатам I этапа будут объявлены пять лауреатов конкурса. Именно они продолжат соревнование на II этапе на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского.



На втором этапе финала областного публичного конкурса учителям предстоит провести мастер-класс для студентов, педагогов, представителей общественности, чтобы продемонстрировать значимость преподаваемого предмета для формирования мировоззрения учащегося и круглый стол «образовательных политиков».



По итогам II этапа будет объявлен абсолютный победитель областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области».



Лауреату конкурса, абсолютному победителю, занявшему первое место в рейтинговой таблице, будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручён диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей. Победитель Конкурса, получивший звание «Учитель года Липецкой области», направляется на Всероссийский конкурс «Учитель года России».



Лауреатам конкурса, победителям, занявшим места со второго по пятое, вручается диплом «Лауреат областной премии «Учитель года» и областная премия в размере 50 тысяч рублей каждая.



Напомним, в 2017 году победителем областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области» стал учитель математики школы № 59 «Перспектива» города Липецка школы Сергей Жбанов. А лауреатами конкурса 2017 года стали: Алла Авилова – учитель немецкого языка школы им. И.А. Солдатова села Нижнее Большое Воловского муниципального района; Ольга Болдырева – учитель немецкого языка лицея № 5 города Ельца; Константин Смирнов – учитель начальных классов школы села Талица Елецкого муниципального района; Ольга Юшкова– учитель русского языка и литературы лицея № 1 посёлка Добринка Добринского муниципального района.



Конкурс «Учитель года» нацелен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, повышение профессионального и социального статуса учителя, роста престижа учительской профессии и имеет богатые традиции.