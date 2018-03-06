Общество

18 минут назад

Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

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#вакансии #профессия #работа #ярмарка #тендер
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

Их приглашают пройти профориентацию и выбрать работу.

«Ярмарка вакансий и учебных мест для молодежи» состоится в Ельце в апреле. Мероприятие намерена провести городская служба занятости. Событие охватит порядка 800 школьников, учащихся 9-х классов.

Ярмарка вакансий будет отличаться от традиционных мероприятий такого формата. Вместо блеклых буклетов — яркие выступления агитбригад, концерт духового оркестра, информационные стенды о профессиональной ориентации. Заказчик указал в тендере на проведение ярмарки вакансий и профессий, что хотел бы видеть на площадке представительства 15 образовательных организаций. В их числе — не только учебные учреждения региона, но и Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I, а также - Крапивенский Лесхозтехникум из Тульской области. Кроме того, о своей работе расскажут представители предприятий Ельца.

Специально для тех, кто еще не определился с выбором места работы или учебы, будет работать мобильный центр по профессиональной ориентации. Там молодежь сможет пройти тематическое тестирование и получить рекомендации.

На организацию мероприятия планируют потратить до 53 200 рублей, сообщается на сайте государственных закупок.
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#вакансии #профессия #работа #ярмарка #тендер

Комментарии (1)

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skrip

5 минут назад
Бедные потерянные Елецкие дети.
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