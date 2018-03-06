Общество

37 минут назад

Для липецких заключенных открыли интернет-магазин

1 295
#интернет-магазин #покупка
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин

Товары могут приобрети родственники арестантов.

Как сообщает система ФСИН России, в Сети начал работу интернет-магазин по продаже товаров для колоний и СИЗО. На ресурсе представлена продукция, доступная для содержащихся в исправительных учреждениях, в том числе — и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области. Приобрети товары для арестованных могут их родственники и близкие.

Все группы товаров разделены на три категории — продовольственные, непродовольственные и табачная продукция. Стоит заметить, что стоимость товаров умеренная. Например, 100 грамм черного чая обойдется в 51 рубль, пачка папирос — 46 рублей, а тапочки — в 90 рублей. Причем, система дает информацию об остатке товаров. Быстро расходятся, к примеру, крекеры и зефир.

Оплатить все выбранные товары можно через сайт банковскими картами, в том числе — картами платежной системы «Мир». Сотрудники учреждения УФСИН передадут оплаченный товар адресату.
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#интернет-магазин #покупка

Комментарии (1)

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skrip

1 минуту назад
Все во бдлаго.А пенсионер может себе позволить купить тапочки(пусть даже белые)за 90 руб или скажем Беломор за 46.Истино говорят кто не работает тот ест.
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