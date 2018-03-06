Общество
37 минут назад
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин
Товары могут приобрети родственники арестантов.
Как сообщает система ФСИН России, в Сети начал работу интернет-магазин по продаже товаров для колоний и СИЗО. На ресурсе представлена продукция, доступная для содержащихся в исправительных учреждениях, в том числе — и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области. Приобрети товары для арестованных могут их родственники и близкие.
Все группы товаров разделены на три категории — продовольственные, непродовольственные и табачная продукция. Стоит заметить, что стоимость товаров умеренная. Например, 100 грамм черного чая обойдется в 51 рубль, пачка папирос — 46 рублей, а тапочки — в 90 рублей. Причем, система дает информацию об остатке товаров. Быстро расходятся, к примеру, крекеры и зефир.
Оплатить все выбранные товары можно через сайт банковскими картами, в том числе — картами платежной системы «Мир». Сотрудники учреждения УФСИН передадут оплаченный товар адресату.
Все группы товаров разделены на три категории — продовольственные, непродовольственные и табачная продукция. Стоит заметить, что стоимость товаров умеренная. Например, 100 грамм черного чая обойдется в 51 рубль, пачка папирос — 46 рублей, а тапочки — в 90 рублей. Причем, система дает информацию об остатке товаров. Быстро расходятся, к примеру, крекеры и зефир.
Оплатить все выбранные товары можно через сайт банковскими картами, в том числе — картами платежной системы «Мир». Сотрудники учреждения УФСИН передадут оплаченный товар адресату.
skrip