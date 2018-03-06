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42 минуты назад

В Дагестане задержали готовивших теракты вербовщиков ИГ‍

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#Дагестан #ИГ #ИГИЛ #террористы #теракт #задержание
В Дагестане задержали готовивших теракты вербовщиков ИГ‍

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Махачкале пятерых сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), занимавшихся вербовкой жителей Дагестана и их переправкой в Сирию для участия в боевых действиях.

ФСБ России сообщает о пресечении в Дагестане деятельности ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) ИГ, задержании организатора и четырех сообщников.

"ФСБ РФ совместно с МВД России пресечена деятельность ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ, причастных к вербовке радикально настроенных жителей республики Дагестан и переправке их в Сирию для участия в боевых действиях в составе МТО", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

Там отметили, что "5 марта в Махачкале задержаны организатор указанной противоправной деятельности и четверо его сообщников, которые склонили к выезду из России не менее четырех граждан, ставших после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях "Исламского государства" активными участниками его вооруженных формирований".

ЦОС ФСБ сообщает, что в результате проведенной операции было изъято значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы, "незаконно приобретенные сторонниками МТО для совершения террористических преступлений в Северокавказском федеральном округе".

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
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#Дагестан #ИГ #ИГИЛ #террористы #теракт #задержание

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