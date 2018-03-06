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53 минуты назад

СМИ опубликовали запись разговора пилотов Ан-148 перед крушением

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#Крушение самолета #Ан-148
СМИ опубликовали запись разговора пилотов Ан-148 перед крушением

Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора членов экипажа разбившегося Ан-148 «Саратовских авиалиний» - капитана воздушного судна (КВС) Валерия Губанова и второго пилота Сергея Гамбаряна.

Телеканал "78" опубликовал, как он утверждает, полную расшифровку разговора пилотов Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившегося в феврале в Подмосковье, - передает РИА-Новости.

(Командир воздушного судна — КВС. Второй пилот — ВП).

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз…

ВП: Вообще фигня какая-то.

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! (Впереди земля! Набирайте высоту! Впереди земля!)

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет, который проводит расследование, после расшифровки бортовых самописцев назвал наиболее вероятной причиной обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания. На месте катастрофы были обнаружены более 4,7 тыс. обломков самолета и 11,3 тыс. фрагментов тел. Опознание погибших может занять несколько месяцев.
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#Крушение самолета #Ан-148

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