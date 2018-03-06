В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу

7 марта в Дворце спорта Молодежный пройдут финальные поединки и торжественная церемония закрытия лично-командного чемпионата МВД России по боксу среди сотрудников территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, соревнования стартовали 28 февраля в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В Липецк приехали более 400 спортсменов из 50 регионов нашей страны. Финальные поединки посетит российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, Денис Лебедев. Начало финальных поединков в 12:00. Вход свободный. фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.