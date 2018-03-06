Общество

51 минуту назад

В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу

2 275
#бокс
В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу

7 марта в Дворце спорта Молодежный пройдут финальные поединки и торжественная церемония закрытия лично-командного чемпионата МВД России по боксу среди сотрудников территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, соревнования стартовали 28 февраля в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.

В Липецк приехали более 400 спортсменов из 50 регионов нашей страны. Финальные поединки посетит российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, Денис Лебедев.

Начало финальных поединков в 12:00. Вход свободный. 

фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

2 275
#бокс

Комментарии (2)

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Горожанин

31 минуту назад
В их безмозглых головах отбивать нечего.
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преступлений куча,

42 минуты назад
Они все боксируют,бошки друг другу отбивают
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