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57 минут назад

В Киеве кортеж президента Украины сбил пенсионера

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#Киев #Украина #Порошенко #пенсионер #кортеж
В Киеве кортеж президента Украины сбил пенсионера

Кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в Киеве.

В столице Украины во вторник произошло ДТП с участием кортежа президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщило издание "Вести.Украины" со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его данным, автомобиль, совершивший наезд на пожилого мужчину, остался на месте происшествия. Остальные машины президентского кортежа продолжили движение. Патрульные полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у мужчины травмы средней тяжести и отвезли его в ближайшую больницу.

Очевидцы сообщили, что пострадавший нарушил правила дорожного движения. Он стал перебегать дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и попал под колеса одной из машин кортежа, - пишет "Российская газета".
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#Киев #Украина #Порошенко #пенсионер #кортеж

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