Происшествия

сегодня, 15:26

В Липецке у автомобиля на ходу оторвалось колесо

3 1853
#авария #ДТП
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В Липецке у автомобиля на ходу оторвалось колесо

Авария произошла на окружной трассе.

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В социальной сети «Вконтакте» размещено видео аварии, случившейся в Липецке 6 марта.

В кадр попал сам момент аварии. По окружной трассе, в районе 10-й Шахты, двигался синий кроссовер. Внезапно машину уводит в отбойник, а колесо автомобиля срывается с оси и летит в противоположную сторону. К счастью, водитель машины сбросил скорость.

Из-за обилия нецензурной лексики GOROD48 пришлось отредактировать запись.

фото "ВКонтакте".
3 1853
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

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123

33 минуты назад
автор идиот. сначала досмотри видео до конца а потом пиши статью!
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BLOOD_JO

48 минут назад
Может колесо от газели ударило кроссовер?
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dfcz

56 минут назад
У кроссовера колесо на месте. колесо отлетело у газели впереди
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