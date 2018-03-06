Происшествия
сегодня, 15:26
В Липецке у автомобиля на ходу оторвалось колесо
Авария произошла на окружной трассе.
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В социальной сети «Вконтакте» размещено видео аварии, случившейся в Липецке 6 марта.
В кадр попал сам момент аварии. По окружной трассе, в районе 10-й Шахты, двигался синий кроссовер. Внезапно машину уводит в отбойник, а колесо автомобиля срывается с оси и летит в противоположную сторону. К счастью, водитель машины сбросил скорость.
Из-за обилия нецензурной лексики GOROD48 пришлось отредактировать запись.
фото "ВКонтакте".
В кадр попал сам момент аварии. По окружной трассе, в районе 10-й Шахты, двигался синий кроссовер. Внезапно машину уводит в отбойник, а колесо автомобиля срывается с оси и летит в противоположную сторону. К счастью, водитель машины сбросил скорость.
Из-за обилия нецензурной лексики GOROD48 пришлось отредактировать запись.
фото "ВКонтакте".
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BLOOD_JO
dfcz