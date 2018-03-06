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Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей

12 653
#тендер #транспорт
3
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей

Транспорт приобретается в лизинг.

Муниципальное унитарное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт» объявило два электронных аукциона. Предприятие намерено взять в лизинг 20 новых автобусов на сумму в 173 миллиона рублей.

Транспорт арендуют на пять лет. Предприятие намерено получить автобусы VOLGABUS 5270GH-0000010 или их эквивалент. Весь транспорт должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, работать на газу и вмещать не менее 65 пассажиров.

VOLGABUS`ы начали обкатывать в Липецке еще в прошлом году. Эти автобусы выигрывали в сравнении с закупленными ранее ЛиАЗами. Они вызвали критику как у горожан, так и у чиновников. Первые ругали ЛиАЗы за малую вместимость и расположение кресел, вторые — за частые поломки.

Финансирование контракта осуществляется из собственных средств МУП «Липецкпассажиртранс». При успешном завершении тендеров новые VOLGABUS`ы прибудут в Липецк еще до 1 мая.
12 653
#тендер #транспорт
3

Комментарии (12)

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Сергей 13

7 минут назад
А в Москве 1200 вагонов метро обновят,восчувствуйте разницу.
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123

10 минут назад
Сергей, от куда ты не уехал я тебе подскажу как добраться
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Павел

21 минуту назад
Пешком, граждане, пешком! От Кольцевой не судьба дойти? Утрирую, конечно: на несовпадающих участках маршрутов 27/27а и 28/28а сложно бывает уехать, особенно вечером и особенно на Меркулова.
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Сергей

24 минуты назад
Спасибо за 351 до автовокзала х** доедешь.27а сегодня 40 минут ждал
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МестныйЯ

31 минуту назад
Потребители (пассажиры) недовольны новыми автобусами, обслуживающие организации (чиновники) - недовольны. И... "Предприятие намерено взять в лизинг 20 новых автобусов на сумму в 173 миллиона рублей" - фееричный эпик!!! МУП «Липецкий пассажирский транспорт» - вы жадные долбоящеры!)))))
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Евдокимов-электрод

38 минут назад
Когда пустите троллейбусы?
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777

49 минут назад
Volgabus-6271.00 нужно взялить в Лизинг Липчанам понравится!!!!
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777

49 минут назад
olgabus-6271.00 нужно взять Липчанам понравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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555

51 минуту назад
А Елец нахер Королеву не нужен .... автоколонну сократили, и автобусов мало
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Липецкпасажиртранс

сегодня, 15:36
Ура!Дожили!
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