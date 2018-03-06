Общество
сегодня, 15:12
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей
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Транспорт приобретается в лизинг.
Муниципальное унитарное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт» объявило два электронных аукциона. Предприятие намерено взять в лизинг 20 новых автобусов на сумму в 173 миллиона рублей.
Транспорт арендуют на пять лет. Предприятие намерено получить автобусы VOLGABUS 5270GH-0000010 или их эквивалент. Весь транспорт должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, работать на газу и вмещать не менее 65 пассажиров.
VOLGABUS`ы начали обкатывать в Липецке еще в прошлом году. Эти автобусы выигрывали в сравнении с закупленными ранее ЛиАЗами. Они вызвали критику как у горожан, так и у чиновников. Первые ругали ЛиАЗы за малую вместимость и расположение кресел, вторые — за частые поломки.
Финансирование контракта осуществляется из собственных средств МУП «Липецкпассажиртранс». При успешном завершении тендеров новые VOLGABUS`ы прибудут в Липецк еще до 1 мая.
Транспорт арендуют на пять лет. Предприятие намерено получить автобусы VOLGABUS 5270GH-0000010 или их эквивалент. Весь транспорт должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, работать на газу и вмещать не менее 65 пассажиров.
VOLGABUS`ы начали обкатывать в Липецке еще в прошлом году. Эти автобусы выигрывали в сравнении с закупленными ранее ЛиАЗами. Они вызвали критику как у горожан, так и у чиновников. Первые ругали ЛиАЗы за малую вместимость и расположение кресел, вторые — за частые поломки.
Финансирование контракта осуществляется из собственных средств МУП «Липецкпассажиртранс». При успешном завершении тендеров новые VOLGABUS`ы прибудут в Липецк еще до 1 мая.
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