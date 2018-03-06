Канализация в доме №35 по улице 15 микрорайон прочищена

Ситуация с коммунальной проблемой в доме № 35 по улице 15 микрорайон решена, сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка.

Как отметили в ведомстве, в доме работает подрядная организация. Засор уже устранен. Также специалистам предстоит ликвидировать сопутствующие проблемы с системой канализации.

Напомним, что сегодня в редакцию GOROD48 обратилась семья Амосовых. Они рассказали и наглядно продемонстрировали, как из-за засора канализации их туалет и ванная наполняются нечистотами. Им приходилось бороться с этой ситуацией вычерпываем фекалий ведрами на протяжении недели.