Общество

сегодня, 14:36

Канализация в доме №35 по улице 15 микрорайон прочищена

2 895
#коммунальная авария
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Канализация в доме №35 по улице 15 микрорайон прочищена

Ситуация с коммунальной проблемой в доме № 35 по улице 15 микрорайон решена, сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка.

Как отметили в ведомстве, в доме работает подрядная организация. Засор уже устранен. Также специалистам предстоит ликвидировать сопутствующие проблемы с системой канализации.

Напомним, что сегодня в редакцию GOROD48 обратилась семья Амосовых. Они рассказали и наглядно продемонстрировали, как из-за засора канализации их туалет и ванная наполняются нечистотами. Им приходилось бороться с этой ситуацией вычерпываем фекалий ведрами на протяжении недели.

2 895
#коммунальная авария
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Комментарии (2)

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Сергей 13

11 минут назад
Передайте вашим,я рад,это знаковое событие для нашей области.
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Татьяна

37 минут назад
А вот ущерб данной ситуации кто будет возмещать????
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