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Танцоры из Липецка - в десятке лучших пар на соревнованиях в Финляндии
В Хельсинки стартовали международные соревнования по танцевальному спорту WDSF GrandSlam Series.
Эти престижные соревнования проходят в течение года в разных городах мира и собирают большое количество участников. Один из этапов традиционно проходит в России в рамках Russian Open DanceSport Championships.
В столице Финляндии российские спортсмены заняли лидирующие позиции, завоевав награды высшей пробы в обеих спортивных дисциплинах, в том числе, липчане Тимур Юсупов и Софья Харина заняли 9 место в полуфинале, оставив позади 69 танцевальных дуэтов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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