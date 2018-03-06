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Танцоры из Липецка - в десятке лучших пар на соревнованиях в Финляндии

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#танцы #турнир
Танцоры из Липецка - в десятке лучших пар на соревнованиях в Финляндии

В Хельсинки стартовали международные соревнования по танцевальному спорту WDSF GrandSlam Series.

Эти престижные соревнования проходят в течение года в разных городах мира и собирают большое количество участников. Один из этапов традиционно проходит в России в рамках Russian Open DanceSport Championships.

В столице Финляндии российские спортсмены заняли лидирующие позиции, завоевав награды высшей пробы в обеих спортивных дисциплинах, в том числе, липчане Тимур Юсупов и Софья Харина заняли 9 место в полуфинале, оставив позади 69 танцевальных дуэтов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: netflixmoovie.com



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#танцы #турнир

Комментарии (1)

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Зураб на белый Приора

40 минут назад
я тожи очинь харашо танцую лезгинка
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