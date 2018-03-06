Экономии на подарках к 8 Марта не выйдет

Липецкий прокурор потребовал закрыть сайт с репликами.

Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с исковым заявлением о признании информации, размещенной в Сети, запрещенной к распространению. На указанных в заявлении ресурсах продавались реплики от CHANEL, DOLCE & Gabbana, Givenchy, Balenciaga, Lois Vuitton. Hermes, Prada и многих других марок.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, самым частным предложением ресурсов была контрафактная одежда для женщин. Также на страницах сайтов размещались изображения товаров, цены, способы оплаты и доставки. При этом ссылки на разрешение правообладателей на использование их товарных знаков отсутствуют.



Суд удовлетворил требования прокурора. Сайты с репликами женской одежды будут включены в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем ресурса либо ее принудительной блокировке.