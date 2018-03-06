Общество

сегодня, 13:59

Экономии на подарках к 8 Марта не выйдет

3 1276
#блокировка #сайт #продажа #контрафакт #одежда
Экономии на подарках к 8 Марта не выйдет

Липецкий прокурор потребовал закрыть сайт с репликами.

Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с исковым заявлением о признании информации, размещенной в Сети, запрещенной к распространению. На указанных в заявлении ресурсах продавались реплики от CHANEL, DOLCE & Gabbana, Givenchy, Balenciaga, Lois Vuitton. Hermes, Prada и многих других марок.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, самым частным предложением ресурсов была контрафактная одежда для женщин. Также на страницах сайтов размещались изображения товаров, цены, способы оплаты и доставки. При этом ссылки на разрешение правообладателей на использование их товарных знаков отсутствуют.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сайты с репликами женской одежды будут включены в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем ресурса либо ее принудительной блокировке.
3 1276
#блокировка #сайт #продажа #контрафакт #одежда

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГОСТЬЯ

40 минут назад
ДЕБИЛЫ С БАНТИКАМИ В ШТАНАХ, ПИШИТЕ ПО ТЕМЕ! НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ОХИНЕЮ.
ответить

Гаврила .

42 минуты назад
Подарк всегда при мне в штанах только бантик повезать !
ответить

Сержик

сегодня, 14:20
Почище клавиатуру не нашли?
ответить

Еще в рубрике

Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке
#вакансии #профессия #работа
1
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

18 минут назад

Общество
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин
#интернет-магазин #покупка
1
Для липецких заключенных открыли интернет-магазин

38 минут назад

Общество
В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу
#бокс
2
В Липецке завершается чемпионат МВД России по боксу

53 минуты назад

Общество
Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?
#диспансеризация #медицина #Точка зрения
Как пройти бесплатную диспансеризацию в липецких поликлиниках?

сегодня, 15:17

Общество
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей
#тендер #транспорт
12
Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей

сегодня, 15:12

Общество
Тербунский домашний тиран не ответил за насилие
#угроза убийством #семья #домашнее насилие
15
Тербунский домашний тиран не ответил за насилие

сегодня, 14:36

Общество