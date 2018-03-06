В Липецкой области ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя

Полицейские изъяли спиртного на сумму 5,5 миллиона рублей.

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В конце февраля сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в поселке Тимирязево Долгоруковского района пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству нелегального алкоголя.



Складское помещение было оборудовано для изготовления поддельной алкогольной продукции. На момент осмотра цеха в нем находились семь человек, шестеро из которых - жители ближнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские изъяли более двадцати тысяч литров фальсифицированного алкоголя общей стоимостью более 5,5 млн. рублей. Образцы изъятой алкогольной продукции были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по Липецкой области.



Экспертиза подтвердила, что алкоголь является поддельным. Долгоруковским ОП М ОМВД России «Тербунский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.





