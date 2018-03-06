Происшествия

сегодня, 13:20

В Липецкой области ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя

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#фальсификат
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В Липецкой области ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя

Полицейские изъяли спиртного на сумму 5,5 миллиона рублей.

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В конце февраля сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в поселке Тимирязево Долгоруковского района пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству нелегального алкоголя. 

Складское помещение было оборудовано для изготовления поддельной алкогольной продукции. На момент осмотра цеха в нем находились семь человек, шестеро из которых - жители ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские изъяли более двадцати тысяч литров фальсифицированного алкоголя общей стоимостью более 5,5 млн. рублей. Образцы изъятой алкогольной продукции были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по Липецкой области.

Экспертиза подтвердила, что алкоголь является поддельным. Долгоруковским ОП М ОМВД России «Тербунский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.


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#фальсификат
1

Комментарии (11)

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Гога

6 минут назад
Но пока еще работает нелегальный цех по производству пластилина!
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!!!!!!

сегодня, 15:34
Ды быдлятине Ацетон хоть на прилавки Поставь, этикетку покрасивше приклей.. авось выжрет. Спивайтесь да тупейте ! Расслабляйтесь ! Скоты нужны России!
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Веня

сегодня, 15:26
старейшина)))...все магазины завалены этой настойкой на фекалиях)))...в МО приняли нач и зам угрозыска какого то района, у них также все было налажено)))...так, для размышления))
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5

сегодня, 15:06
Вот теперь мусора бухать будут !!!!! Как они потом уничтожают алкоголь-не по наслышке знаю!!!! И по своим точкам его загонят!!! 100%!!!
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матроскин

сегодня, 14:03
пил,пью,и буду пить,будет твёрдая буду грызть!!!
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злой работник нлмк

сегодня, 14:02
ну и ладно,куплю самогонный аппарат
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Тербунатор

сегодня, 13:55
это в моей тербунской экономической зоне
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реклама

сегодня, 13:48
Гаражный кооператив "За рулем" (Циолковского) работает как супермаркет. Спиртное на любой вкус и цвет. Любой посетитель будет доволен и обслуживанием и ценой
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ттт

сегодня, 13:46
ааааааааа, и это перед 8-мартааааа. Такой удар в спину!!!! проголосую за Собчак
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123

сегодня, 13:44
На Московской уже по 80 руб за бутылку просят против 230 руб в магазине по составу за частую они идентичны вот и не сажают их
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