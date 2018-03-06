Общество

сегодня, 13:18

Неделю квартиру в Липецке заливает нечистотами

36 2321
#коммунальная авария
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Неделю квартиру в Липецке заливает нечистотами

В Липецке жильцы квартиры в доме №35 по улице 15 микрорайон вот уже неделю вычерпывают из унитаза и ванной нечистоты.

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Дело в том, что канализация в доме оказалась забитой. И все, что сливается и смывается с верхних этажей 9-этажного дома, теперь вытекает в квартире семьи Амосовых. Глава семьи уже неделю не выходит на работу, потому что вынужден постоянно вычерпывать нечистоты и ведрами выносить их на улицу.

- Звоним в аварийную службу, но ничего не делается, - рассказывает Денис Амосов. – Из аварийной службы нас отправили в управляющую компанию. Оттуда как-то пришел слесарь с одним разводным ключом, посмотрел и заявил, что бессилен в этой ситуации. Обещал позвонить кому-то и ушел. Естественно, с одним ключом он ничего не сделает.

Пострадавшие от коммунального несчастья Амосовы уже просили соседей как можно реже пользоваться туалетом и водой. Но ведь в доме живут и дети, и всем на работу надо собираться. Поэтому только и остается, что дежурить с ведрами.

- Почему ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» бездействует, мы не знаем, - гооврит Денис Амосов. – Сегодня нам сказали, что может быть через часа три подъедет какой-то подрядчик. Но сколько это будет продолжаться, никто не говорит.

36 2321
#коммунальная авария
2

Комментарии (36)

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ГОСТЬ

сегодня, 15:28
Семье сочувствую. Подавайте иск в суд и взыскивайте за материальный и моральный ущерб. С приложением фото и видеоматериалов.
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Липчанин

сегодня, 15:18
Вот уроды, только штаны просиживают и ни хрена не делают. А люди мучаются уже неделю и вопрос еще не решен. Заставить бы управляшку их с ведрами бегать, по цепочке передавать.
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с

сегодня, 15:17
крота бы заказали и всё сразу прочистили. дело 5 минут.(но надо платить.....)а все в нахаля хотят.
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ну так,это будут проблемы,

сегодня, 15:12
Пипетка, тех,кто выше
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а

сегодня, 15:03
запашок то наверное от всей души замечательных соседей
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Форма Воды

сегодня, 14:59
В подвал этот всех тварей сослать, навечно.
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Пипетка

сегодня, 14:57
а что,стояк разорвет?, Нет, просто содержимое стояка найдет выход выше.
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Быдло-электорат

сегодня, 14:56
Интересно получается: за коммуналку заплатить ты обязан (попробуй не заплати - налетят приставы-уиставы), а как канализацию чистить - тишинаааааа (аууу, приставы....)
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а что,стояк разорвет?

сегодня, 14:54
ага,
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Южный Централ

сегодня, 14:53
дворничиха, точно. И вообще её (голову) потом отстрелить могут без лишних вопросов.
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