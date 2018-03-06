Неделю квартиру в Липецке заливает нечистотами

В Липецке жильцы квартиры в доме №35 по улице 15 микрорайон вот уже неделю вычерпывают из унитаза и ванной нечистоты.

Дело в том, что канализация в доме оказалась забитой. И все, что сливается и смывается с верхних этажей 9-этажного дома, теперь вытекает в квартире семьи Амосовых. Глава семьи уже неделю не выходит на работу, потому что вынужден постоянно вычерпывать нечистоты и ведрами выносить их на улицу.

- Звоним в аварийную службу, но ничего не делается, - рассказывает Денис Амосов. – Из аварийной службы нас отправили в управляющую компанию. Оттуда как-то пришел слесарь с одним разводным ключом, посмотрел и заявил, что бессилен в этой ситуации. Обещал позвонить кому-то и ушел. Естественно, с одним ключом он ничего не сделает.

Пострадавшие от коммунального несчастья Амосовы уже просили соседей как можно реже пользоваться туалетом и водой. Но ведь в доме живут и дети, и всем на работу надо собираться. Поэтому только и остается, что дежурить с ведрами.

- Почему ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» бездействует, мы не знаем, - гооврит Денис Амосов. – Сегодня нам сказали, что может быть через часа три подъедет какой-то подрядчик. Но сколько это будет продолжаться, никто не говорит.