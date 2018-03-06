Общество

сегодня, 12:59

Зачем его сносить? Он и так рухнет!

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#коммунальная авария
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Зачем его сносить? Он и так рухнет!

В доме на улице 6-1 гвардейской дивизии второй день бьют горячие гейзеры.

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Вчера в Липецке в доме №8 по улице 6-й гвардейской дивизии произошло коммунальное ЧП – в подвале забил гейзер горячей воды.

Как говорят жильцы квартиры на втором этаже дома, они уже вчера утром почувствовали неладное – как-то душно было в жилье. Вечером стало очевидно, что причиной духоты и повышенной влажности стала коммунальная авария. Связавшись с владельцами квартиры снизу, попали в нее. Там в подполье проходят все коммуникации. И в одной из комнат под большим напором бьет горячая вода.

- Мы позвонили вечером в аварийку, но нас отослали к слесарям жэка, - рассказывает жительница квартиры второго этажа Татьяна Ковригина. – Ждать мы уже не могли, и с открытием жэка я пошла подавать заявку. К этому времени на кухне уже начала вздуваться мебель. Слесари вскрыли пол и увидели течь. Оказалось, что это бьет «обратка» из системы отопления. Но сделать с этим они ничего не могли, так как дом надо отключить от общей системы отопления, а без специалистов энергетической компании они этого делать не будут.

При этом слесари сами шутили, что «если повезет, отключат только ваш дом, если нет – то несколько на улице». Так что из-за одной аварии могут пострадать многие.

Кстати, дом этот многострадальный. В августе прошлого года в нем произошел коммунальный анекдот – среди лета в него подали отопление. А еще в 2015 году он был признан аварийным. Снести его предложили самим жильцам в срок до 1 декабря 2017 года. Правда, по словам липчан, альтернативы для проживания им еще не предложено.

- Видимо и сносить его не придется, - шутят жильцы, - сам рухнет – два дня кипяток фундамент подмывал.


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#коммунальная авария
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Комментарии (3)

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ну вот,

сегодня, 13:36
Что ни случается,все к лучшему.скоро в новостройке будут жить
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Юлия Демина

сегодня, 13:35
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 13:35
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