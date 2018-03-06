Липецкая область получит 67 млн рублей на развитие детских поликлиник

Деньги придут из резервного фонда.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами государственных трансфертов на поддержку медицины. Документ, касающийся развития медицины на селе и детских поликлиник, на рассмотрение в Правительство внес Минздрав РФ.



Липецкая область в рамках распоряжения о развитии материально-технической базы детских поликлиник получит 67,8 млн рублей. Для сравнения, среди регионов Центрального Черноземья — это не самые скромные ассигнования. Так, Белгородская область получит 97,5 млн рублей, Воронежская — 148,1 млн рублей, Курская — 93,4 млн рублей, а вот Тамбовская область — всего 64,1 млн рублей.



Всего среди регионов России распределено 10 млрд рублей из резервного фонда Правительства России.