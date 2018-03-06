Общество

сегодня, 12:36

Липецкая область получит 67 млн рублей на развитие детских поликлиник

10 526
#медицина
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Липецкая область получит 67 млн рублей на развитие детских поликлиник

Деньги придут из резервного фонда.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами государственных трансфертов на поддержку медицины. Документ, касающийся развития медицины на селе и детских поликлиник, на рассмотрение в Правительство внес Минздрав РФ.

Липецкая область в рамках распоряжения о развитии материально-технической базы детских поликлиник получит 67,8 млн рублей. Для сравнения, среди регионов Центрального Черноземья — это не самые скромные ассигнования. Так, Белгородская область получит 97,5 млн рублей, Воронежская — 148,1 млн рублей, Курская — 93,4 млн рублей, а вот Тамбовская область — всего 64,1 млн рублей.

Всего среди регионов России распределено 10 млрд рублей из резервного фонда Правительства России.
10 526
#медицина
1

Комментарии (10)

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главный специалист по области

52 минуты назад
уж пилить устали это бабло, а они все шлють и шлють, куды девать то?
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ясновидящая

сегодня, 15:33
только вот врачей там нет квалифицированных
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липчанин

сегодня, 15:16
почему на фото какой то мигрант?
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ага

сегодня, 14:45
а я то думаю, что это соборную перекрыли, и везде смех, шутки и шампанское рекой
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Облздрав

сегодня, 14:24
Спасибо! Спасибо! Спасибо за денежки с неба!!!
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Юлия Демина

сегодня, 13:35
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100%

сегодня, 13:31
надо к каждому врочу по психиатру посадить - чтоб они меньше нервничали и общались по человечески ,а не каждое слово и разъяснение " клещами вытягивать " а то как собаки рычат и на повышенных тонах общаются , так что смысла нет вливать в них деньги если приемы больных будут проходить с высокомерием
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университетский

сегодня, 13:10
Может появится обещанная поликлиника?
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дедусь

сегодня, 13:09
Постройте, наконец, нормальную детскую стоматологическую поликлинику, ведь она одна - на весь город. И переведите детскую поликлинику № 3 в нормальное просторное помещение.
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Гость

сегодня, 13:00
То что сделали с медициной за последние годы здравому уму не понять. И эти миллионы исчезнут по накатанной схеме.
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