Общество

сегодня, 00:17

58 школ Липецка приготовили в День выборов концертную программу

3 326
#образование
58 школ Липецка приготовили в День выборов концертную программу

Запланированы битва хоров, ярмарки, спектакли.

"Участвуй и побеждай! Твори и удивляй! Общайся и помогай!" - под таким девизом пройдут 18 марта в школах города «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, это проект – возможность для педагогических коллективов продемонстрировать то, что в школах не только ведется качественная подготовка по учебным предметам, но и большое внимание уделяется воспитательной работе, а одна из приоритетных задач – раскрытие и развитие талантов школьников.

В проекте примут участие 58 школ, каждая из них подготовила уникальную творческую программу. Так, в гимназии №12 пройдет фестиваль-презентация классных коллективов «Живое кино», Гала-концерт фестиваля песни «Пусть правит миром доброта!» состоится в школе №20, праздничный концерт, посвященный Дню рождения школы, запланирован в школе №72. Ценители детского творчества смогут поддержать участников школьного этапа конкурса хорового искусства (битвы хоров) «О героях былых времен». Выступления юных артистов состоятся на площадках 26 образовательных учреждений.

В школе №29 состоится Гала-концерт в рамках проекта «Школа – центр социокультурного развития микрорайона "Университетский"». Интенсивная подготовка к Дню единых действий идет и в гимназии №64: учащиеся всех классов готовят выставочные экспонаты на ярмарку, одиннадцатиклассники репетируют сцены из премьерного спектакля, девятиклассники завершают проектные работы, полным ходом идут репетиции сразу к трем фестивалям - "Любимому городу - творческое поколение", Фестиваль "Любимому городу - умное поколение" и фестиваль добровольческих инициатив "Микрорайон с большим сердцем".

Во многих школах мероприятия пройдут при участии учреждений культуры – в школы №6, 23 приедут творческие коллективы ДК «Рудничный», в школу №41, 47 – Детские школы искусств. А в лицее 44, школах №15, 28, 33 и некоторых других 18 марта будет дан старт мероприятиям, посвященным Десятилетию детства.

Церемония награждения школьников, их родителей, педагогов – активных участников творческих проектов образовательных учреждений – станет во многих школах яркой финальной точкой Дня единых действий. Напомним, все мероприятия, запланированные на 18 марта, реализуются в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России».
3 326
#образование

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор

сегодня, 01:04
Я считаю что нужно поддержать президента страны на этих выборах и проголосовать за него он достойный и серьезный кандидат не то что собчаки и прочее сурайкины,надо идти его выбраным курсом на укрепление страны! Так же укреплять финансы дочерей президента, друзей Путина, ротенбергов, тимченко и прочих тренеров путин апо дзюдо,ну а что ? Пусть будут милиардерами и дальше заслужили ,лично знают как не как первое лицо,дела с ним делали,заслужили!!! А пнсионерам этим вечно ноющим ,которые по мусорка лазеют, вечно пенсией в 8000 рублей недовольным, предлагаю только одно-поддержать президента ,пусть они потерпят еще немного,осталось совсем немножко и все,кладбище и государство позаботится выделит землю на погребение,а вы еще чем то не довольны!#сильный президент сильная страна!
ответить

Либераст

сегодня, 00:54
Спасибо дорогой Кремль и олежа королев! Без праздничных смотров самодеятельности детишек и воспитательных акций и награждений их Родителей никак нельзя обойтись.Спасибо что считаете нас тупым быдлом,которое можно зазвать на участки по выборам призедента путина только с помошью детей и тупых конкурсов запланированных именно в этот день! Не в субботу а сука в воскресенье 18 марта! Мы же дегенераты тупорылые , мы если не хотим идти на выборы,которых давно нет и все знают кто будет сидеть еще 6 лет и более в кремлее,то вы нас позовите вот под таким предлогом,поманипулируйте детьми,давайте мыж быдло,сгоните научастки любым способом,что бы потом наш царь нам оьъявил от имени народа,что это мы сами стали бедными и сами виноваты,потому что западные массоны ведут борьбу против нашей великой родины встающей с колен при цене 300 рублей за килограмм помидоров,давайте разводите нас дурачков,мыж счастливы что у нас новая супер лазерная боеголовка которую не поймаешь и пиндосам точно конец!
ответить

Пацриот

сегодня, 00:45
Из детей делают Путинских рабов. Это не выборы,а гнусное лицемерие путинской диктатуры перед народом,который вдоволь накормлен телевизионной пропагандой про лживые и высосанные из пальца кремля. Кругом ложь,воровство и безнадёжность...
ответить

Еще в рубрике

За неделю рассмотрели 8 жалоб, связанных с ремонтом дорог
#дорога #ремонт
За неделю рассмотрели 8 жалоб, связанных с ремонтом дорог

сегодня, 00:48

Общество
В пост цены на овощи в Липецке расходятся в 4 раза
#торговля #цены #пост
1
В пост цены на овощи в Липецке расходятся в 4 раза

вчера, 23:59

Общество
Мама четверни получит долгожданный подарок к 8 марта
#четверня #Лебедянь #жильё
7
Мама четверни получит долгожданный подарок к 8 марта

вчера, 18:45

Общество
За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз
#бешенство #Роспотребнадзор
30
За год число случаев бешенства в Липецкой области выросло почти в 15 раз

вчера, 16:56

Общество
В январе 25 жителей области заразились ВИЧ
#ВИЧ
7
В январе 25 жителей области заразились ВИЧ

вчера, 16:47

Общество
В рационах детей недостаточно мяса
#дети #питание
31
В рационах детей недостаточно мяса

вчера, 16:37

Общество