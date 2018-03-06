58 школ Липецка приготовили в День выборов концертную программу

Запланированы битва хоров, ярмарки, спектакли.

"Участвуй и побеждай! Твори и удивляй! Общайся и помогай!" - под таким девизом пройдут 18 марта в школах города «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, это проект – возможность для педагогических коллективов продемонстрировать то, что в школах не только ведется качественная подготовка по учебным предметам, но и большое внимание уделяется воспитательной работе, а одна из приоритетных задач – раскрытие и развитие талантов школьников.



В проекте примут участие 58 школ, каждая из них подготовила уникальную творческую программу. Так, в гимназии №12 пройдет фестиваль-презентация классных коллективов «Живое кино», Гала-концерт фестиваля песни «Пусть правит миром доброта!» состоится в школе №20, праздничный концерт, посвященный Дню рождения школы, запланирован в школе №72. Ценители детского творчества смогут поддержать участников школьного этапа конкурса хорового искусства (битвы хоров) «О героях былых времен». Выступления юных артистов состоятся на площадках 26 образовательных учреждений.



В школе №29 состоится Гала-концерт в рамках проекта «Школа – центр социокультурного развития микрорайона "Университетский"». Интенсивная подготовка к Дню единых действий идет и в гимназии №64: учащиеся всех классов готовят выставочные экспонаты на ярмарку, одиннадцатиклассники репетируют сцены из премьерного спектакля, девятиклассники завершают проектные работы, полным ходом идут репетиции сразу к трем фестивалям - "Любимому городу - творческое поколение", Фестиваль "Любимому городу - умное поколение" и фестиваль добровольческих инициатив "Микрорайон с большим сердцем".



Во многих школах мероприятия пройдут при участии учреждений культуры – в школы №6, 23 приедут творческие коллективы ДК «Рудничный», в школу №41, 47 – Детские школы искусств. А в лицее 44, школах №15, 28, 33 и некоторых других 18 марта будет дан старт мероприятиям, посвященным Десятилетию детства.



Церемония награждения школьников, их родителей, педагогов – активных участников творческих проектов образовательных учреждений – станет во многих школах яркой финальной точкой Дня единых действий. Напомним, все мероприятия, запланированные на 18 марта, реализуются в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России».