Общество

сегодня, 07:24

В Липецкой области женщин больше, чем мужчин

17 1879
#женщины #8 марта #Международный женский день
3
В Липецкой области женщин больше, чем мужчин

В Липецкой области более 625 тысяч женщин. Их доля — в населении региона 54%. Большая часть женщин проживает в городах (407 тыс. человек).

Численность женщин превышает мужскую на 100 тысяч человек. На каждую тысячу мужчин приходится в среднем 1190 женщин: в городах — 1216, в сельской местности — 1143. Другая ситуация наблюдается по возрастным группам: на тысячу мужчин моложе трудоспособного возраста – 948 женщин, в трудоспособном возрасте – 902. Значительное преобладание женского населения отмечается в группе «старше трудоспособного возраста» (2440), одна из причин - более высокая продолжительность жизни у женщин. В Липецкой области в среднем женщины живут 77 лет, мужчины – 66 лет. Среди 57 долгожителей, отметивших вековой юбилей – 46 женщин. 

Прекрасная половина стала старше - средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 году до 44 в 2017 году. При этом горожанка на 2 года моложе женщины, проживающей в сельской местности. Мужчины «младше» дам на 6 лет. 

В 2017 году в области зарегистрировано 8,2 тысячи браков. В том числе впервые создали семьи 5,2 тысячи женщин. Чаще всего вступают в брак женщины в 20-24 лет (46%) и в 25-35 лет (39%). В возрасте 50 лет и старше впервые заключили брак 40 женщин, а 374 пары заключили брак, уже имея общих детей. В возрасте до 18 лет вступили в брак 53 девушки. 

Почти 42% женщин в Липецкой области — репродуктивного возраста (15-49 лет), с 2010 года их стало больше на 32 тысячи, или 11%. В 2017 году появилось на свет 11,6 тысячи младенцев, среди них 5,6 тысяч девочек. На каждую сотню мальчиков родились 94 девочки. Непосредственно в Международный женский день 8 Марта родилось 5 девочек. В сравнении с 2010 годом уровень рождаемости снизился с 10,9 до 10,0 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст мам с каждым годом постепенно увеличивается и составляет сегодня 28 лет, тогда как в 2010 году - 27 лет. 

Почти 13 тыс. девушек обучаются в высших учебных заведениях области — это 57% всех студентов. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования обучается 9,9 тыс. девушек или 42% от числа обучающихся. 

Представительницы «прекрасного пола» работают практически во всех видах экономики. Женский труд преобладает в образовании (84%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (75%),оптовой и розничной торговле (70%). Среди руководителей органов власти и управления всех уровней доля женщин составила 45%.

В сфере предпринимательства заняты 12,6 тысячи женщин, из них 50% возраста 30-45 лет, 26% - 46-55 лет, 11% - молодые женщины до 30 лет. Наиболее привлекательной для представительниц прекрасного пола является сфера торговли. Указанным видом деятельности занимаются 7,4 тыс. женщин, или 59%, занятых предпринимательской деятельностью, сообщает Липецкстат.

17 1879
#женщины #8 марта #Международный женский день
3

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Султан

сегодня, 15:30
Больше? Каждому султану по девять жён. Не хватка же получается. Сама рожает, сама есть готовит, сама посуду моет......всё сама? Тяжело. Каждому мужчине по девять жён. И пусть пашут и деньги зарабатывают. Вот тогда и в стране будет порядок и в семьях счастье.
ответить

Ливий Матвей сборщик податей

сегодня, 14:59
Кто тут на мужиков гонит? Если ли из этого женского большинства вычесть сальных свиноматок, курящих пепельниц, одиночек с детьми начинающих кто их отец и тех кто с вечно задранным носом до 40 ждет принца в окркжении кошек.так вы простите, нормальных женщин и на всех мужиков нормальных не хватит. Так что кого меньше еще большой вопрос.
ответить

C

сегодня, 13:29
Праздником наши любимые женщины
ответить

мариванна.... .

сегодня, 13:05
С праздником дорогия женщины !Анадыся захожу у клинику ,и там сидять 10 Анжолин Жолли.на ботоксе ,.. губы развесили апосля опярации Вот мужикам суприз!.Хотела и я свому деду суприз сделать .У дом не пустил .Пришлось прежней стать.Оставайтеся самими собой .Вот что хочу сказать
ответить

Маня

сегодня, 11:15
?????мане???, Эк озаботился,с бабами пролема? На блюдечке преподнести?
ответить

?????мане???

сегодня, 11:08
Манечка хочешь куню?
ответить

жаждущий

сегодня, 11:07
Это хорошо, есть кого поехать, жалить и сношать.
ответить

Маня

сегодня, 10:27
Из этого числа мужиков надо вычесть заднеприводных и получается мужчин то совсем мало
ответить

паша

сегодня, 10:26
поздравляю женщин с 8м марта!
ответить

Некто

сегодня, 10:21
Это хорошо, когда много черных бесплатных рабов. А по кишлакам гниют их черные женьщины
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается
#8 марта
26
На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается

сегодня, 11:01

Общество
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
#цветы #8 марта
57
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

вчера, 22:28

Общество
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
2
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

вчера, 19:37

Общество
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта
#образование
4
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

вчера, 18:01

Общество
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет
#образование #дети #детский сад
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет

вчера, 17:52

Общество
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

вчера, 17:30

Общество