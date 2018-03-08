В Липецкой области женщин больше, чем мужчин

В Липецкой области более 625 тысяч женщин. Их доля — в населении региона 54%. Большая часть женщин проживает в городах (407 тыс. человек).

Численность женщин превышает мужскую на 100 тысяч человек. На каждую тысячу мужчин приходится в среднем 1190 женщин: в городах — 1216, в сельской местности — 1143. Другая ситуация наблюдается по возрастным группам: на тысячу мужчин моложе трудоспособного возраста – 948 женщин, в трудоспособном возрасте – 902. Значительное преобладание женского населения отмечается в группе «старше трудоспособного возраста» (2440), одна из причин - более высокая продолжительность жизни у женщин. В Липецкой области в среднем женщины живут 77 лет, мужчины – 66 лет. Среди 57 долгожителей, отметивших вековой юбилей – 46 женщин.

Прекрасная половина стала старше - средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 году до 44 в 2017 году. При этом горожанка на 2 года моложе женщины, проживающей в сельской местности. Мужчины «младше» дам на 6 лет.

В 2017 году в области зарегистрировано 8,2 тысячи браков. В том числе впервые создали семьи 5,2 тысячи женщин. Чаще всего вступают в брак женщины в 20-24 лет (46%) и в 25-35 лет (39%). В возрасте 50 лет и старше впервые заключили брак 40 женщин, а 374 пары заключили брак, уже имея общих детей. В возрасте до 18 лет вступили в брак 53 девушки.

Почти 42% женщин в Липецкой области — репродуктивного возраста (15-49 лет), с 2010 года их стало больше на 32 тысячи, или 11%. В 2017 году появилось на свет 11,6 тысячи младенцев, среди них 5,6 тысяч девочек. На каждую сотню мальчиков родились 94 девочки. Непосредственно в Международный женский день 8 Марта родилось 5 девочек. В сравнении с 2010 годом уровень рождаемости снизился с 10,9 до 10,0 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст мам с каждым годом постепенно увеличивается и составляет сегодня 28 лет, тогда как в 2010 году - 27 лет.

Почти 13 тыс. девушек обучаются в высших учебных заведениях области — это 57% всех студентов. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования обучается 9,9 тыс. девушек или 42% от числа обучающихся.

Представительницы «прекрасного пола» работают практически во всех видах экономики. Женский труд преобладает в образовании (84%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (75%),оптовой и розничной торговле (70%). Среди руководителей органов власти и управления всех уровней доля женщин составила 45%.

В сфере предпринимательства заняты 12,6 тысячи женщин, из них 50% возраста 30-45 лет, 26% - 46-55 лет, 11% - молодые женщины до 30 лет. Наиболее привлекательной для представительниц прекрасного пола является сфера торговли. Указанным видом деятельности занимаются 7,4 тыс. женщин, или 59%, занятых предпринимательской деятельностью, сообщает Липецкстат.