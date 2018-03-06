В Липецкую область вернутся морозы

Территория Липецкой области будет находиться 6 марта в малоградиентном поле и ночью 7 марта в гребне антициклона — будет преимущественно без осадков.

7 марта к вечеру и 8 марта на погоду в регионе начнет оказывать влияние циклон с запада: пройдет снег разной интенсивности. 6 марта среднесуточные температуры составят 12-14 градусов мороза, что на 7 градусов ниже климатической нормы, а к 8 марта - приблизятся к климатической норме и составят 5-6 градусов мороза.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 17 до 19 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов мороза.

Самым теплым 6 марта в Липецке был в 1995 году: +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1964 году — 29 градусов мороза.







