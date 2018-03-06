Погода в Липецке

вчера, 17:29

В Липецкую область вернутся морозы

4 4306
#мороз
5
В Липецкую область вернутся морозы

Территория Липецкой области будет находиться 6 марта в малоградиентном поле и ночью 7 марта в гребне антициклона — будет преимущественно без осадков. 

7 марта к вечеру и 8 марта на погоду в регионе начнет оказывать влияние циклон с запада: пройдет снег разной интенсивности. 6 марта среднесуточные температуры составят 12-14 градусов мороза, что на 7 градусов ниже климатической нормы, а к 8 марта - приблизятся к климатической норме и составят 5-6 градусов мороза. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью -15 -20 градусов, днем от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 17 до 19 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов мороза. 

Самым теплым 6 марта в Липецке был в 1995 году: +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1964 году — 29 градусов мороза.



4 4306
#мороз
5

Комментарии (4)

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Людмила Карамышева

вчера, 23:18
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Мимо Крокодил

вчера, 21:41
природа, не, надо еще раз чучело зимы сжечь)) Если не поможет, то жечь их как можно больше, глядишь, таким образом и согреем город)
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Клуша

вчера, 19:27
А что они разве уходили??
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природа

вчера, 19:26
не надо было чучело зимы сжигать.
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