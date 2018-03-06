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вчера, 17:06

«Роскосмос» разработает приложение для снимков из космоса

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#Роскосмос


Госкорпорация «Роскосмос» намерена разработать приложение для смартфонов, с помощью которого любой желающий сможет получить доступ к базе космических снимков или заказать новую съемку с российских аппаратов на орбите.

Как сообщают «Известия», специальная программа сообщит пользователю дату и время, когда будет сделана фотография. Ее разрешение составит примерно 1 м на пиксель.

Таким образом, каждый сможет сделать «космическое селфи» или, например, снимок своего дачного участка с орбиты. Оплатить услугу можно будет с помощью смартфона.

«Роскосмос» планирует представить данное приложение до конца 2020 года.

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#Роскосмос

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