Общество

вчера, 16:47

В январе 25 жителей области заразились ВИЧ

7 3005
#ВИЧ
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В январе 25 жителей области заразились ВИЧ

Больше всего больных ВИЧ-инфекцией находится в возрастной группе 30-39 лет.

В январе выявлено 25 случаев ВИЧ-инфекции, что на 6 случаев (20%) ниже января 2017 г, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются преимущественно в возрастной группе 30-39 (50%). Половым путем инфицировались 65% выявленных с ВИЧ (в 2017 г. – 52%), удельный вес наркотического пути инфицирования составил  35% (в 2017 г. – 48%). Доля женщин выросла до 40% (в 2017 г. – 26,6%). Рост полового пути инфицирования оценивается как негативная тенденция, определяющая риск  распространения инфекции вне наркотического сообщества, перинатального инфицирования.

Кроме того, зарегистрированы: 10 случаев сифилиса, 8 случаев гонококковой инфекции, 5 случаев клещевого боррелиоза; 4 случая токсокароза, 3 случая энтеровирусной инфекции, 2 случая острого вирусного гепатита А, по 1 случаю острого вирусного гепатита В, лихорадки Денге, стрептококковой септицемии, описторхоза.

Фото penzavzglyad.ru

7 3005
#ВИЧ
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Комментарии (7)

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русич всея Руси

сегодня, 01:28
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русич всея Руси

сегодня, 01:15
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Санкнижки

сегодня, 01:12
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бред...

вчера, 23:23
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Людмила Карамышева

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вчера, 22:38
Разврат и все дозволенность делают свое дело.
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х

вчера, 21:12
реально страшно за себя и за людей.
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