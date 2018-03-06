В январе 25 жителей области заразились ВИЧ

Больше всего больных ВИЧ-инфекцией находится в возрастной группе 30-39 лет.

В январе выявлено 25 случаев ВИЧ-инфекции, что на 6 случаев (20%) ниже января 2017 г, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются преимущественно в возрастной группе 30-39 (50%). Половым путем инфицировались 65% выявленных с ВИЧ (в 2017 г. – 52%), удельный вес наркотического пути инфицирования составил 35% (в 2017 г. – 48%). Доля женщин выросла до 40% (в 2017 г. – 26,6%). Рост полового пути инфицирования оценивается как негативная тенденция, определяющая риск распространения инфекции вне наркотического сообщества, перинатального инфицирования.

Кроме того, зарегистрированы: 10 случаев сифилиса, 8 случаев гонококковой инфекции, 5 случаев клещевого боррелиоза; 4 случая токсокароза, 3 случая энтеровирусной инфекции, 2 случая острого вирусного гепатита А, по 1 случаю острого вирусного гепатита В, лихорадки Денге, стрептококковой септицемии, описторхоза.



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