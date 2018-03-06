В рационах детей недостаточно мяса

Также необходимо улучшение материально-технической базы пищеблоков.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области провел совещание по вопросу улучшения организации питания детей в школах и дошкольных учреждениях Добровского и Липецкого районов. В совещании приняли участие заместители глав администраций Добровского и Липецкого районов.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, к числу наиболее важных проблем в организации питания детей в образовательных учреждениях относится несоответствие рационов питания физиологическим потребностям детей. В детских рационах недостаточно мяса, рыбы, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, соков. Необходимо улучшение материально-технической базы пищеблоков, в том числе обеспечение современным технологическим оборудованием. Имеются проблемы с квалифицированными кадрами.



В целях повышения безопасности и улучшения качества питания детей в образовательных учреждениях районным администрациям рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению полноценности детских рационов питания, в том числе увеличение финансирования, продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы пищеблоков школ и детских садов, организовать обучение работников пищеблоков по вопросам технологии приготовления пищи и выполнения санитарно-эпидемиологических требований.