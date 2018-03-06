Общество

вчера, 16:37

В рационах детей недостаточно мяса

31 1667
#дети #питание
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В рационах детей недостаточно мяса

Также необходимо улучшение материально-технической базы пищеблоков.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области провел совещание по вопросу улучшения организации питания детей в школах и дошкольных учреждениях Добровского и Липецкого районов. В совещании приняли участие заместители глав администраций Добровского и Липецкого районов.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, к числу наиболее важных проблем в организации питания детей в образовательных учреждениях относится несоответствие рационов питания физиологическим потребностям детей. В детских рационах недостаточно мяса, рыбы, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, соков. Необходимо улучшение материально-технической базы пищеблоков, в том числе обеспечение современным технологическим оборудованием. Имеются проблемы с квалифицированными кадрами.

В целях повышения безопасности и улучшения качества питания детей в образовательных учреждениях районным администрациям рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению полноценности детских рационов питания, в том числе увеличение финансирования, продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы пищеблоков школ и детских садов, организовать обучение работников пищеблоков по вопросам технологии приготовления пищи и выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
31 1667
#дети #питание
2

Комментарии (31)

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Мимо Крокодил

сегодня, 01:47
Колхозник, молодец, что выращиваешь свои продукты. Ну да, сейчас принято думать, что все в СССР было прямо хорошо и трава зеленее, и небо голубее. Да и в моде сейчас ностальгия по союзу. А ведь если поспрашивать стариков, они расскажут про колбасу из бумаги, которую и не всегда можно было купить.
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ВВ МВД РФ

сегодня, 01:32
в местах заключения кормёшка лучше!
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Такое ощущение

сегодня, 01:14
Что насрали в тарелки
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Колхозник

сегодня, 00:54
Мимо Крокодил, я выращиваю и кушаю свои натуральные продукты, а в магазинах если ввести советский ГОСТ останутся голые прилавки.
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Колхозник

сегодня, 00:54
Мимо Крокодил, я выращиваю и кушаю свои натуральные продукты, а в магазинах если ввести советский ГОСТ останутся голые прилавки.
ответить

н

сегодня, 00:33
61 школа повара каждый день идут с сумками что же они носят из школы может книги воруют или мясо
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Бабка с косой

вчера, 23:42
у девочек в тарелках не картофельное пюре, а блевотина.
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выбора у рабов нет

вчера, 23:36
1111, что ты "свой выбор?" Ты сам, чурка татаро-угорская, понял, что написал?
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Людмила Карамышева

вчера, 23:17
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Ванька

вчера, 23:02
В зоопарке тиграм не докладывают мясо , караул !!!!
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