Общество

13 минут назад

В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов

92
#контрафакт #торговля
В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов

Подделки нашли в торговом центре.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение прокуратуры Усманского района. Люди в погонах требовали призвать к ответу местную торговую точку. Причина обращения в суд — торговля контрафактом.

Как указано в материалах суда, проверка пришла в бутик «Четыре сезона» в ТЦ «Меркурий» 10 октября 2017 года. При понятых сотрудники полиции установили факт торговли контрафактом. На прилавках они нашли ряд товаров, который содержал логотипы Reebok и Nike. На экспертизу отправили 12 мужских толстовок. Специалисты установили, что представленная продукция не соответствует оригинальной, выпускаемой компаниями Rееbоk и NIKE. В отношении хозяйки бизнеса, 37-летней уроженки Казахстана прописанной в Воронеже, составили протокол об административном правонарушении по 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

Суд признал женщину виновной в реализации контрафакта. Ее наказали предупреждением. Вместе с этим весь конфискованный товар решено уничтожить.
92
#контрафакт #торговля

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