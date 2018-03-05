В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов

Подделки нашли в торговом центре.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел обращение прокуратуры Усманского района. Люди в погонах требовали призвать к ответу местную торговую точку. Причина обращения в суд — торговля контрафактом.



Как указано в материалах суда, проверка пришла в бутик «Четыре сезона» в ТЦ «Меркурий» 10 октября 2017 года. При понятых сотрудники полиции установили факт торговли контрафактом. На прилавках они нашли ряд товаров, который содержал логотипы Reebok и Nike. На экспертизу отправили 12 мужских толстовок. Специалисты установили, что представленная продукция не соответствует оригинальной, выпускаемой компаниями Rееbоk и NIKE. В отношении хозяйки бизнеса, 37-летней уроженки Казахстана прописанной в Воронеже, составили протокол об административном правонарушении по 2 ст. 14.10 КоАП РФ.



Суд признал женщину виновной в реализации контрафакта. Ее наказали предупреждением. Вместе с этим весь конфискованный товар решено уничтожить.