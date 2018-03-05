Липецкие дворы расчищали 22 единицы спецтехники и более 500 дворников

Более 500 человек и 22 единицы спецтехники были задействованы в расчистке дворовых территорий в минувшие выходные.

По данным пресс-службы мэрии, во время обильного снегопада, который не прекращался почти двое суток, дворники приводили в порядок тротуары, входные группы, ступени. Некоторые выходили на свой участок дважды в день. Сотрудники департамента ЖКХ постоянно отслеживали ситуацию. Заявки на расчистку дворов поступали и от граждан по единому номеру 522-639. Выезды мобильных бригад и мониторинг состояния дворов при помощи камер ПАО «Ростелеком» показали, что работы проходят повсеместно.



Вместе с тем, не везде ситуация была благополучной. К ряду управляющих компаний у администрации города есть замечания. Так в 15 микрорайоне из-за отсутствия техники дворники были вынуждены бороться со снегом на проезжей части вручную. Также нормам и правилам не соответствует организация работы УК «АДС» в районе НЛМК, в 7 и 4 микрорайонах («Центральная Л), дома ул.Доватора, 9 и 61 («Квартал-Люкс»), ул.Крылова 63 и 63а (ОГУП «ЛОКК» и «Управляющая Организация «КиТ»), ул. Юношеская и ул. Детская (ООО «Сырская»), 28 мкрн. ул Шерстобитова, 19 мкрн. Ул.Московская и ул. Полиграфическая (ОГУП «ЛОКК»). Были вопросы и к центральной части города - ул.Первомайская, ул. Советская и ул. Пушкина. На «проблемные» адреса председатель профильного департамента Евгений Лепекин выезжал лично. По выявленным «белым пятнам» проводилась совместная с обслуживающей компанией работа. Большая часть недочетов устранялась без промедлений. Положительному примеру последовали и другие: жилые районы Дачный и Матырский ( УК «Матырская»), УК «Спутник» на 16 микрорайоне уже к обеду понедельника исправили ситуацию.



Сегодня в департаменте ЖКХ состоится оперативное совещание, где руководители обслуживающих организаций отчитаются о проделанной работе. После чего совместно будут определены меры по устранению выявленных недочетов.



В настоящий момент сотрудниками структурного подразделения уже готовятся необходимые документы для подачи их в государственную жилищную инспекцию и дальнейшего привлечения управляющих компаний к административной ответственности.



Интенсивная уборка снега будет продолжаться еще несколько дней. Оставить заявку на проведение работ или сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения горожане могут по единому номеру телефона 522-639.

