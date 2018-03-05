Общество

53 минуты назад

20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками

5 489
#наркотики
20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, 20-летняя липчанка через интернет приобрела для сбыта наркотики.

Зелье обвиняемая и ее  несовершеннолетняя подруга сбывали наркозависимым гражданам через систему "закладок" на территории города.

В результате успешно проведенной оперативно-розыскной операции по изобличению сбытчиков наркотиков, обвиняемая была задержана полицейскими с поличным при размещении одной из "закладок". 

В ходе обыска по месту жительства девушки, у нее было обнаружено более 70 пакетиков с наркотическим средством, приготовленных для сбыта.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

5 489
#наркотики

Комментарии (6)

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Валетов

18 секунд назад
скоро праздник у наркополицаев!
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Нонка

14 минут назад
Так здорово обогатились -зона жизни научит Вот интересно на что рассчитывали или как грязные цыги -работа
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Рома

34 минуты назад
Цыгане ментам отстегивают и никто их не трогает
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да уж

36 минут назад
Засыпать ей и её подруге во все щели эту наркоту! От жиру бесятся!
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Николай

45 минут назад
Борцы активизировались после провала в Аргентине?
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умора

46 минут назад
сами же продали ей через инет и сами же повязали ее
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