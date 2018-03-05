20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, 20-летняя липчанка через интернет приобрела для сбыта наркотики.

Зелье обвиняемая и ее несовершеннолетняя подруга сбывали наркозависимым гражданам через систему "закладок" на территории города.

В результате успешно проведенной оперативно-розыскной операции по изобличению сбытчиков наркотиков, обвиняемая была задержана полицейскими с поличным при размещении одной из "закладок".

В ходе обыска по месту жительства девушки, у нее было обнаружено более 70 пакетиков с наркотическим средством, приготовленных для сбыта.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.