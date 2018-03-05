Происшествия

сегодня, 15:27

Липчанин порыбачил на уголовное дело

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#рыбалка #штраф #заповедник #суд
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Липчанин порыбачил на уголовное дело

Мужчина не имел права на ловлю в заповеднике.

Мировой суд СУ №1 Усманского района вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в незаконной рыбной ловле, по ч.1 ст.256 УК РФ.

Как указано в материалах суда, преступная рыбалка произошла на реке, относящейся к воронежскому государственному природному биосферному заповеднику. Днем 10 октября сотрудники учреждения задержали там горе-рыбака. Мужчина успел выловить трех щук. Ущерб от нелегальной рыбалки оценили в 2 250 рублей.

Впрочем, любителю рыбной ловли удалось избежать уголовного наказания. Стороны следствия и обвинения ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела и наказании рыбака рублем. Суд удовлетворил просьбы и наказал мужчину штрафом в 10 000 рублей. Снасти рыбака уничтожат.
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#рыбалка #штраф #заповедник #суд
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Комментарии (10)

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жорик-мажорик

14 секунд назад
пора в 1937 год вступать во веселье будя
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Ванька

12 минут назад
Какой дурдом , и че рыбы меньше стало , три щуки блин , это что преступление ? Всю страну разворовали , а тут за три щуки , вы че совсем с ума сошли ?
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Вася

19 минут назад
Обалдеть за каких то щук, ну прям супер осетровая рыбка оказалась.
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///

25 минут назад
а когда карась весь на водохранилище сдох - аномалия
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Умный чукща

42 минуты назад
Золотая рыбка однако , у меня на рынке дешевле однако
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цирк

51 минуту назад
какой ,,добрый,, судья=за три рыбы-10 тысщщщ
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Серый

52 минуты назад
Теперь мядаль дадут.
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BLOOD_JO

53 минуты назад
Я на эти бабки осетрину бы купил.
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BLOOD_JO

54 минуты назад
Они сами сети ставят. Мужичка для статистики поймали.
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ГОША

55 минут назад
ХОРОШО ХОТЬ НЕ РАССТРЕЛЯЛИ !!!!!
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