Липчанин порыбачил на уголовное дело

Мужчина не имел права на ловлю в заповеднике.

Мировой суд СУ №1 Усманского района вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в незаконной рыбной ловле, по ч.1 ст.256 УК РФ.



Как указано в материалах суда, преступная рыбалка произошла на реке, относящейся к воронежскому государственному природному биосферному заповеднику. Днем 10 октября сотрудники учреждения задержали там горе-рыбака. Мужчина успел выловить трех щук. Ущерб от нелегальной рыбалки оценили в 2 250 рублей.



Впрочем, любителю рыбной ловли удалось избежать уголовного наказания. Стороны следствия и обвинения ходатайствовали в суде о прекращении уголовного дела и наказании рыбака рублем. Суд удовлетворил просьбы и наказал мужчину штрафом в 10 000 рублей. Снасти рыбака уничтожат.

