Липчан просят сообщать, где торгуют смертью



В Липецкой области стартует Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие пройдёт в два этапа – с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября. Его цель – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.



Каждый, кто знает о местах продажи и употребления наркотических средств, лицах, распространяющих их или допускающих иные нарушения антинаркотического законодательства, может поделиться этой информацией посредством «телефонов доверия»:



- 36-91-60 (УМВД России по Липецкой области)



- 23-97-23 (Администрация Липецка)



- 43-00-98 (Липецкий областной наркологический диспансер)



По последнему номеру можно также получить психологическую помощь и записаться на приём к наркологу.



Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит ежегодно. В 2017-м только благодаря обращениям граждан в рамках первого этапа сотрудники органов внутренних дел составили свыше 100 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков





