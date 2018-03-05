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Липчан просят сообщать, где торгуют смертью

12 417
#наркотики
Липчан просят сообщать, где торгуют смертью


В Липецкой области стартует Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие пройдёт в два этапа – с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября. Его цель – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Каждый, кто знает о местах продажи и употребления наркотических средств, лицах, распространяющих их или допускающих иные нарушения антинаркотического законодательства, может поделиться этой информацией посредством «телефонов доверия»:

- 36-91-60 (УМВД России по Липецкой области)

- 23-97-23 (Администрация Липецка)

- 43-00-98 (Липецкий областной наркологический диспансер)

По последнему номеру можно также получить психологическую помощь и записаться на приём к наркологу.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит ежегодно. В 2017-м только благодаря обращениям граждан в рамках первого этапа сотрудники органов внутренних дел составили свыше 100 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков


12 417
#наркотики

Комментарии (12)

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семён

8 минут назад
У Ц Рынка десяточка тонированная зелёная!
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Хахахахахаха

14 минут назад
Ыыы, там все законно ))))))
ответить

Сесуриту

17 минут назад
В любом супермаркете на любом прилавке любой товар отрава !
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гость

25 минут назад
Читайте 100 протоколов об административных правонарушениях! Вот когда будут составляться не протоколы, а сажать их начнут пожизненно, тогда может кто-то задумается торговать или нет.
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Я

32 минуты назад
Имитация бурной деятельности
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Ыыы

37 минут назад
В Аргентине в посольстве рашки наркодилеры сидят а фсб их крышует
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Николай

47 минут назад
Зачем привлекать общественность? Известные явки и пароли: посольства, фсб, наркоконтроль.
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Гражданин

47 минут назад
Сосед торговал, пока не умер. Писали заявление участковому..... все бесполезно. Никакой реакции кроме улыбок участкового не получили.
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ага

55 минут назад
все эти места давно известны участковым
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ТВ

57 минут назад
Работа ведется только на бумаге. Все дома исписаны адресами электронной почты, полагаю, что по ним можно приобрести наркоту, т.к. конкретно указывают цену: 2 гр.=N руб. Да если бы хотели вести добросовестно борьбу, давно нашли того, кто пишет на домах, ведь по всему городу один и тот же почерк.
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