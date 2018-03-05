На улице Семашко у липчанина отняли деньги, телефон и ценные монеты

Полиция проводит проверку по заявлению пострадавшего.

Поздно вечером 4 марта в полицию обратился 28-летний житель Липецка с заявлением об ограблении. По словам пострадавшего, на него напали на улице Семашко, отняли деньги, мобильный телефон и несколько ценных монет. Нападавшие скрылись на автомобиле «Лада Приора»

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, для поиска подозреваемых в ограблении был введен план «Перехват», и в течение получаса участники инцидента были задержаны. Однако при себе у них ничего из перечисленного имущества не нашли. Также стало известно, что между одним из подозреваемых и заявителем существовал давний конфликт на почве долга.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.