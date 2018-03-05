Происшествия

сегодня, 14:51

На улице Семашко у липчанина отняли деньги, телефон и ценные монеты

6 1725
#ограбление
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На улице Семашко у липчанина отняли деньги, телефон и ценные монеты

Полиция проводит проверку по заявлению пострадавшего.

Поздно вечером 4 марта в полицию обратился 28-летний житель Липецка с заявлением об ограблении. По словам пострадавшего, на него напали на улице Семашко, отняли деньги, мобильный телефон и несколько ценных монет. Нападавшие скрылись на автомобиле «Лада Приора»

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, для поиска подозреваемых в ограблении был введен план «Перехват», и в течение получаса участники инцидента были задержаны. Однако при себе у них ничего из перечисленного имущества не нашли. Также стало известно, что между одним из подозреваемых и заявителем существовал давний конфликт на почве долга.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

6 1725
#ограбление
1

Комментарии (6)

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Вопросик

28 минут назад
Велюр, Было, было, было, было, но прошло, ...
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Велюр

34 минуты назад
Все Липецкое было живёт на Слободе!
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вы опоздали с предложением

сегодня, 15:19
вова-ботокс, ...Россию уже отключают от мирового интернета на платформе Майкрософт.
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кокс

сегодня, 15:19
Долг платежом красен.
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Александр

сегодня, 15:05
Что за монеты? Царские червонцы?
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вова-ботокс

сегодня, 15:03
надо запретить все Приоры и интернет
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