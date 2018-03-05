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Автомобиль с депутатом Госдумы Журавлёвым попал под обстрел в Донбассе
В Донбассе попал под обстрел автомобиль, в котором находился депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев (партия "Родина") попал под обстрел украинских силовиков во время рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает популярный телеграмм-канал WarGonzо, публикующий оперативную информацию из Донбасса и Ближнего Востока. По предварительной информации, депутат Журавлев жив, - пишет "Российская газета".
"Огонь по депутату Журавлеву и сопровождавшим его лицам велся из 82-х минометов, также было задействовано стрелковое оружие", - говорится в сообщении. Иных подробностей пока не сообщается.
Заметим, что обстрел проводился после того, как на Донбассе с 5 марта было объявлено очередное перемирие. Впрочем, украинские войска соблюдали его всего несколько часов. Об том Донецкому агентству новостей заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Сегодня в 11.10 украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению села Ленинское. Зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами", - сказал Якубов. Также были зафиксированы обстрелы на горловском направлении.
"Огонь по депутату Журавлеву и сопровождавшим его лицам велся из 82-х минометов, также было задействовано стрелковое оружие", - говорится в сообщении. Иных подробностей пока не сообщается.
Заметим, что обстрел проводился после того, как на Донбассе с 5 марта было объявлено очередное перемирие. Впрочем, украинские войска соблюдали его всего несколько часов. Об том Донецкому агентству новостей заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Сегодня в 11.10 украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению села Ленинское. Зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами", - сказал Якубов. Также были зафиксированы обстрелы на горловском направлении.
липецк