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Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме

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#Собчак #Центризбирком
Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме

В понедельник в ЦИК прошла встреча кандидатов или их представителей с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. По словам Собчак, менять формат не будут.

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме по поводу изменения формата дебатов, - передает ТАСС.

"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", - сказала она журналистам.

В понедельник в ЦИК прошла встреча кандидатов или их представителей с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. По словам Собчак, менять формат не будут.

Как сообщила кандидат в президенты, против изменения формата теледебатов, в которых в настоящее время все семь кандидатов участвуют вместе, выступили Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Президент России Владимир Путин в дебатах не участвует.

Сообщается также, что с совещания ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Собчак также заявила, что подготовит независимую площадку для проведения предвыборных дебатов, в которых смогут по желанию принять участие все претенденты на президентский пост.
"Сегодня мы начинаем готовить наше личное предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам, куда я приглашу все СМИ <...> Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире", - сказала она.

Собчак уточнила, что на этой независимой площадке дебаты будут проходить один на один "с теми кандидатами, которые пожелают в этом участвовать".
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#Собчак #Центризбирком

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