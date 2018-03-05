Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме

В понедельник в ЦИК прошла встреча кандидатов или их представителей с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. По словам Собчак, менять формат не будут.





"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", - сказала она журналистам.



В понедельник в ЦИК прошла встреча кандидатов или их представителей с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. По словам Собчак, менять формат не будут.



Как сообщила кандидат в президенты, против изменения формата теледебатов, в которых в настоящее время все семь кандидатов участвуют вместе, выступили Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Президент России Владимир Путин в дебатах не участвует.



Сообщается также, что с совещания ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Собчак также заявила, что подготовит независимую площадку для проведения предвыборных дебатов, в которых смогут по желанию принять участие все претенденты на президентский пост.

"Сегодня мы начинаем готовить наше личное предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам, куда я приглашу все СМИ <...> Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире", - сказала она.



Собчак уточнила, что на этой независимой площадке дебаты будут проходить один на один "с теми кандидатами, которые пожелают в этом участвовать". Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме по поводу изменения формата дебатов, - передает ТАСС "Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", - сказала она журналистам.В понедельник в ЦИК прошла встреча кандидатов или их представителей с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по поводу не удовлетворяющего ряд кандидатов формата предвыборных дебатов на телевидении и радио. По словам Собчак, менять формат не будут.Как сообщила кандидат в президенты, против изменения формата теледебатов, в которых в настоящее время все семь кандидатов участвуют вместе, выступили Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Президент России Владимир Путин в дебатах не участвует.Сообщается также, что с совещания ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Собчак также заявила, что подготовит независимую площадку для проведения предвыборных дебатов, в которых смогут по желанию принять участие все претенденты на президентский пост."Сегодня мы начинаем готовить наше личное предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам, куда я приглашу все СМИ <...> Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире", - сказала она.Собчак уточнила, что на этой независимой площадке дебаты будут проходить один на один "с теми кандидатами, которые пожелают в этом участвовать".