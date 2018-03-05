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На территорию Липецка может проникнуть коричнево-мраморный клоп
Специалисты Россельхознадзора обеспокоены: высока вероятность, что в Липецке может появиться коричнево-мраморный клоп – вредитель, включённый в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Пока холодно, насекомое находится в стадии зимовки, что облегчает возможность его обнаружения – клопа проще заметить в неприродной среде. Зимовать вредители могут в закрытых тёплых помещениях: складах, предприятиях, занимающихся перевозками, на базах и рынках. А с наступлением тепла обычно перебираются в парки, скверы, на территории кладбищ, также их можно заметить вдоль дорог и на транспортных средствах. Узнать коричнево-мраморного клопа несложно. Насекомое коричневатого или сероватого цвета имеет отличительную особенность – светлые перевязи на усиках и тёмные – на передних крыльях, а также округлые пятна медного или голубовато-металлического цвета на голове и переднеспинке.
При обнаружении вредителя специалисты рекомендуют его поймать и сообщить о находке в Управление Россельхознадзора. Сделать это можно по телефонам 79-46-39, 79-73-62 или посредством электронной почты kar@rsn48.ru.
Коричнево-мраморный клоп – небольшое, всего 12-17 мм в длину, но очень опасное насекомое, как для растений – от его действий может пострадать от 30 до 90 процентов урожая плодовых и субтропических культур, так и для человека – запах и укусы способны спровоцировать аллергические реакции и сильные отёки. Долгие годы этот вид был распространён в странах Юго-Восточной Азии, Европы, а также в США и Турции. Но с 2015 года стал активно наращивать численность в Грузии и Абхазии. А в 2017-м вредителя обнаружили в двух районах Краснодарского края. В связи с чем у специалистов регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору возникают опасения, что клоп может проникнуть на территорию Липецка. Попасть в город он может с грузами, в том числе строительными материалами, саженцами, овощами и фруктами, поступающими из регионов его распространения.
Пока холодно, насекомое находится в стадии зимовки, что облегчает возможность его обнаружения – клопа проще заметить в неприродной среде. Зимовать вредители могут в закрытых тёплых помещениях: складах, предприятиях, занимающихся перевозками, на базах и рынках. А с наступлением тепла обычно перебираются в парки, скверы, на территории кладбищ, также их можно заметить вдоль дорог и на транспортных средствах. Узнать коричнево-мраморного клопа несложно. Насекомое коричневатого или сероватого цвета имеет отличительную особенность – светлые перевязи на усиках и тёмные – на передних крыльях, а также округлые пятна медного или голубовато-металлического цвета на голове и переднеспинке.
фото sputnik-abkhazia.ru.
Мимоходом
Начальник гаража СУ-5
надо в водить план перехват
Я двух тербунских клопов видел.
летом
***
цирк
Гость
Александр