Общество

сегодня, 13:47

На территорию Липецка может проникнуть коричнево-мраморный клоп

9 1145
#насекомые
1
На территорию Липецка может проникнуть коричнево-мраморный клоп

Специалисты Россельхознадзора обеспокоены: высока вероятность, что в Липецке может появиться коричнево-мраморный клоп – вредитель, включённый в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Коричнево-мраморный клоп – небольшое, всего 12-17 мм в длину, но очень опасное насекомое, как для растений – от его действий может пострадать от 30 до 90 процентов урожая плодовых и субтропических культур, так и для человека – запах и укусы способны спровоцировать аллергические реакции и сильные отёки. Долгие годы этот вид был распространён в странах Юго-Восточной Азии, Европы, а также в США и Турции. Но с 2015 года стал активно наращивать численность в Грузии и Абхазии. А в 2017-м вредителя обнаружили в двух районах Краснодарского края. В связи с чем у специалистов регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору возникают опасения, что клоп может проникнуть на территорию Липецка. Попасть в город он может с грузами, в том числе строительными материалами, саженцами, овощами и фруктами, поступающими из регионов его распространения.

Пока холодно, насекомое находится в стадии зимовки, что облегчает возможность его обнаружения – клопа проще заметить в неприродной среде. Зимовать вредители могут в закрытых тёплых помещениях: складах, предприятиях, занимающихся перевозками, на базах и рынках. А с наступлением тепла обычно перебираются в парки, скверы, на территории кладбищ, также их можно заметить вдоль дорог и на транспортных средствах. Узнать коричнево-мраморного клопа несложно. Насекомое коричневатого или сероватого цвета имеет отличительную особенность – светлые перевязи на усиках и тёмные – на передних крыльях, а также округлые пятна медного или голубовато-металлического цвета на голове и переднеспинке.

При обнаружении вредителя специалисты рекомендуют его поймать и сообщить о находке в Управление Россельхознадзора. Сделать это можно по телефонам 79-46-39, 79-73-62 или посредством электронной почты kar@rsn48.ru.

Коричнево-мраморный клоп – небольшое, всего 12-17 мм в длину, но очень опасное насекомое, как для растений – от его действий может пострадать от 30 до 90 процентов урожая плодовых и субтропических культур, так и для человека – запах и укусы способны спровоцировать аллергические реакции и сильные отёки. Долгие годы этот вид был распространён в странах Юго-Восточной Азии, Европы, а также в США и Турции. Но с 2015 года стал активно наращивать численность в Грузии и Абхазии. А в 2017-м вредителя обнаружили в двух районах Краснодарского края. В связи с чем у специалистов регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору возникают опасения, что клоп может проникнуть на территорию Липецка. Попасть в город он может с грузами, в том числе строительными материалами, саженцами, овощами и фруктами, поступающими из регионов его распространения.

Пока холодно, насекомое находится в стадии зимовки, что облегчает возможность его обнаружения – клопа проще заметить в неприродной среде. Зимовать вредители могут в закрытых тёплых помещениях: складах, предприятиях, занимающихся перевозками, на базах и рынках. А с наступлением тепла обычно перебираются в парки, скверы, на территории кладбищ, также их можно заметить вдоль дорог и на транспортных средствах. Узнать коричнево-мраморного клопа несложно. Насекомое коричневатого или сероватого цвета имеет отличительную особенность – светлые перевязи на усиках и тёмные – на передних крыльях, а также округлые пятна медного или голубовато-металлического цвета на голове и переднеспинке.

фото  sputnik-abkhazia.ru.



 
9 1145
#насекомые
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимоходом

3 минуты назад
Натравите на него местных клещей, которые уже почти круглый год активные, голодные и злые...
ответить

Начальник гаража СУ-5

16 минут назад
если это элементы психологического геноцида то понятно! если это опасность.то где войска химической защиты?
ответить

надо в водить план перехват

22 минуты назад
найти и уничтожить
ответить

Я двух тербунских клопов видел.

29 минут назад
Ужас просто!
ответить

летом

55 минут назад
в прошлом году я кажется видел таких клопов позали по оконным стеклам и антенным проводам ,несколько раз видел на противомоскитной сетке балкона ,травил дихлофосом ,надо заметить очень устойчивы к дихлофосу в отличие от других насекомых
ответить

***

сегодня, 14:33
Таких полно уже!Проникли....
ответить

цирк

сегодня, 14:15
после фальсификации выборов чего только не встретишь в ,,жемчужине,, черноземья и бешенство и полчища блоховозов и один голос ,так что только этого клопа и не хватает для полной коллекции-147 процентов
ответить

Гость

сегодня, 14:08
Для непонятливых текст повторили дважды.
ответить

Александр

сегодня, 13:57
Если посты на дорогах выставить и фотографии сотрудникам раздать, может и не проникнуть
ответить

Еще в рубрике

В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов
#контрафакт #торговля
В Усмани уничтожат реплики спортивных брендов

12 минут назад

Общество
Липецкие дворы расчищали 22 единицы спецтехники и более 500 дворников
3
Липецкие дворы расчищали 22 единицы спецтехники и более 500 дворников

41 минуту назад

Общество
20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками
#наркотики
6
20-летнюю липчанку будут судить за торговлю наркотиками

54 минуты назад

Общество
Липчан просят сообщать, где торгуют смертью
#наркотики
12
Липчан просят сообщать, где торгуют смертью

сегодня, 15:18

Общество
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру
#акция #экология
15
В Липецке будут 10 недель собирать макулатуру

сегодня, 13:54

Общество
В Липецке состоится фестиваль французского языка
#образование #фестиваль
3
В Липецке состоится фестиваль французского языка

сегодня, 13:42

Общество