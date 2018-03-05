В Липецке состоится фестиваль французского языка

Событие соберет школьников.

5 апреля в школе №64 Липецка состоится фестиваль детских коллективов «Французский язык в художественных и мультипликационных фильмах». Участниками образовательного мероприятия могут стать представители всех липецких школ.



Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах: младшая (1-5 классы), средняя (6-8 классы) и старшая (9-11 классы). Фестиваль проводится по двум номинациям «Художественное слово» и «Вокальных конкурс». В первой номинации могут быть представлены отрывки из классических или современных произведений, в вокальном состязании — песни или попурри на французском. Рассматривается как сольное, так и коллективное участие.



Жюри оценит уровень сложности произведений, соответствие тематики возрасту исполнителей, выразительность и эмоциональность, сценическая и речевая культура, создание художественного образа произведения. По итогам фестиваля присуждаются Гран-при, дипломы лауреатов и специальный приз зрительских симпатий.