Общество
сегодня, 13:42
В Липецке состоится фестиваль французского языка
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Событие соберет школьников.
5 апреля в школе №64 Липецка состоится фестиваль детских коллективов «Французский язык в художественных и мультипликационных фильмах». Участниками образовательного мероприятия могут стать представители всех липецких школ.
Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах: младшая (1-5 классы), средняя (6-8 классы) и старшая (9-11 классы). Фестиваль проводится по двум номинациям «Художественное слово» и «Вокальных конкурс». В первой номинации могут быть представлены отрывки из классических или современных произведений, в вокальном состязании — песни или попурри на французском. Рассматривается как сольное, так и коллективное участие.
Жюри оценит уровень сложности произведений, соответствие тематики возрасту исполнителей, выразительность и эмоциональность, сценическая и речевая культура, создание художественного образа произведения. По итогам фестиваля присуждаются Гран-при, дипломы лауреатов и специальный приз зрительских симпатий.
Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах: младшая (1-5 классы), средняя (6-8 классы) и старшая (9-11 классы). Фестиваль проводится по двум номинациям «Художественное слово» и «Вокальных конкурс». В первой номинации могут быть представлены отрывки из классических или современных произведений, в вокальном состязании — песни или попурри на французском. Рассматривается как сольное, так и коллективное участие.
Жюри оценит уровень сложности произведений, соответствие тематики возрасту исполнителей, выразительность и эмоциональность, сценическая и речевая культура, создание художественного образа произведения. По итогам фестиваля присуждаются Гран-при, дипломы лауреатов и специальный приз зрительских симпатий.
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
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