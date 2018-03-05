Общество

сегодня, 13:36

В Липецкой области появятся волонтёры-наставники

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#волонтёры #добровольчество

2018 год - Год добровольчества.

С 1 марта по 31 мая в Липецкой области реализуется проект «Наставничество». Как сообщает региональное управление молодежной политики, проект направлен на отработку модели сопровождения молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, ориентированной на решение их социальных проблем, через привлечение волонтеров-наставников. Проект реализуется Центром развития добровольчества» при содействии управления молодежной политики Липецкой области и состоит из нескольких этапов.

1 этап – регистрация и заочный отбор волонтеров-наставников. Чтобы принять участие в проекте в качестве волонтера-наставника необходимо до 1 апреля заполнить анкету и подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru). В течение 10 календарных дней с момента окончания приема заявок организатор проведет заочный отбор волонтеров-наставников и вышлет уведомление о его результатах.

На 2 этапе волонтеры-наставники, прошедшие заочный отбор, пройдут обучение, необходимое для эффективного взаимодействия с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства.

3 этапом реализации проекта является общая интерактивная встреча волонтеров-наставников с молодыми гражданами, нуждающимися в особой заботе государства, а также с сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, для определения направлений наставнической деятельности.

Задачи волонтера-наставника заключаются в установлении контакта с молодым гражданином, вовлеченным в реализацию проекта, обучение его социальным и практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе, развитие кругозора, помощь в организации досуга, помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении.
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#волонтёры #добровольчество

Комментарии (4)

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Вопросик

31 минуту назад
Светлана, есть такое дело .
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Елена К

сегодня, 14:57
И где были все эти грантовые "волонтёры победы", когда искали пропавших детей? Ах, да - они были заняты - незаконно собирали подписи за Пу! Ну ничего, скоро 9 мая - массово побегут с ветеранами селфиться да ленточки таскать...
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Цуцвангер

сегодня, 14:44
Последний абзац тянет на статью о растлении малолетних.
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Светлана

сегодня, 14:13
Никакого отношения это гос.волонтерство к реальной деятельности добровольцев не имеет. Очередная чиновничья имитация с массовкой из юных бездельников, желающих халявы.
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