Общество
сегодня, 13:36
В Липецкой области появятся волонтёры-наставники
2018 год - Год добровольчества.
С 1 марта по 31 мая в Липецкой области реализуется проект «Наставничество». Как сообщает региональное управление молодежной политики, проект направлен на отработку модели сопровождения молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, ориентированной на решение их социальных проблем, через привлечение волонтеров-наставников. Проект реализуется Центром развития добровольчества» при содействии управления молодежной политики Липецкой области и состоит из нескольких этапов.
1 этап – регистрация и заочный отбор волонтеров-наставников. Чтобы принять участие в проекте в качестве волонтера-наставника необходимо до 1 апреля заполнить анкету и подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru). В течение 10 календарных дней с момента окончания приема заявок организатор проведет заочный отбор волонтеров-наставников и вышлет уведомление о его результатах.
На 2 этапе волонтеры-наставники, прошедшие заочный отбор, пройдут обучение, необходимое для эффективного взаимодействия с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства.
3 этапом реализации проекта является общая интерактивная встреча волонтеров-наставников с молодыми гражданами, нуждающимися в особой заботе государства, а также с сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, для определения направлений наставнической деятельности.
Задачи волонтера-наставника заключаются в установлении контакта с молодым гражданином, вовлеченным в реализацию проекта, обучение его социальным и практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе, развитие кругозора, помощь в организации досуга, помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении.
1 этап – регистрация и заочный отбор волонтеров-наставников. Чтобы принять участие в проекте в качестве волонтера-наставника необходимо до 1 апреля заполнить анкету и подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru). В течение 10 календарных дней с момента окончания приема заявок организатор проведет заочный отбор волонтеров-наставников и вышлет уведомление о его результатах.
На 2 этапе волонтеры-наставники, прошедшие заочный отбор, пройдут обучение, необходимое для эффективного взаимодействия с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства.
3 этапом реализации проекта является общая интерактивная встреча волонтеров-наставников с молодыми гражданами, нуждающимися в особой заботе государства, а также с сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, для определения направлений наставнической деятельности.
Задачи волонтера-наставника заключаются в установлении контакта с молодым гражданином, вовлеченным в реализацию проекта, обучение его социальным и практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе, развитие кругозора, помощь в организации досуга, помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении.
Вопросик
Елена К
Цуцвангер
Светлана