В Липецке во время пожара в гараже пострадал человек

Сегодня в 06:59 загорелся гараж в кооперативе «Автолюбитель-1».

Пламя тушили несколько отделений пожарных.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате возгорания повреждена внутренняя отделка подвала гаража на площади 6 кв.м. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.