Происшествия

сегодня, 12:56

В Липецке во время пожара в гараже пострадал человек

2 1279
#пожар
В Липецке во время пожара в гараже пострадал человек

Сегодня в 06:59 загорелся гараж в кооперативе «Автолюбитель-1».

Пламя тушили несколько отделений пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате возгорания повреждена внутренняя отделка подвала  гаража на площади 6 кв.м. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
2 1279
#пожар

Комментарии (2)

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Хощив

38 минут назад
Летальный исход, парень в морге( Да и фото что-то не похоже на гараж из этого кооператива.
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BLOOD_JO

сегодня, 14:50
Наверное обогреватель загорелся, там-же околеешь от холода.
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