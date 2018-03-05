Происшествия
сегодня, 12:56
В Липецке во время пожара в гараже пострадал человек
Сегодня в 06:59 загорелся гараж в кооперативе «Автолюбитель-1».
Пламя тушили несколько отделений пожарных.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате возгорания повреждена внутренняя отделка подвала гаража на площади 6 кв.м. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в результате возгорания повреждена внутренняя отделка подвала гаража на площади 6 кв.м. Есть пострадавший, доставлен в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
Хощив
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