Общество

сегодня, 12:55

В Липецке появились православные байкеры

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#байкеры #мотоциклисты
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В Липецке появились православные байкеры

Открыто региональное отделение.

В Липецке открыто отделение сообщества мотоциклистов «Мотобратия во Христе», сообщает организация. Официальная презентация региональной ячейки байкеров состоялась накануне. Пока о лидерах липецкого отделения и численности представителей сообщества в регионе не сообщается.

«Мотобратия во Христе» —  официальное православное мотообъединение. Его офис находится при Троицком храме у Салтыкова моста в Москве. Идея создания православного христианского мотообъединения зародилась в стенах Оптиной Пустыни. В 2014 году МО «Мотобратия во Христе» получила официальное одобрение Православной Церкви и вошла в состав Совета Православных Общественных организаций, в котором находится и поныне.

Своей деятельностью члены мотообъединения избрали миссионерскую деятельность среди мотоциклистов и соотечественников. Так, мотообъединение участвовало в телепроекте «Святая Русь. Мотопаломничество», где мотоциклисты ездили по монастырям России со съемочной бригадой телеканала и снимали пятнадцатиминутные видео-ролики о жизни, святынях, истории и социальном служении этих монастырей. Всего за год было снято 35 фильмов о 35 монастырях.

Фото: "Вконтакте"
39 1132
#байкеры #мотоциклисты
1

Комментарии (39)

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Николай

4 минуты назад
Я прекрасно понимаю слоган этой ХХХХХбратии - "где бы ни работать, лишь бы не работать". Привыкли тунеядствовать, вот и изобретают новые веяния.
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Николай

5 минут назад
Насмешили. Дух байкерской свободы.. А лизнуть за так называемую свободу все горазды.
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Мак Кормик Серега

21 минуту назад
дух байкерской свободы .проявляется на шаше 90 бостон-сиэттл.или 5 дороге в свободной стране с развитыми сервисами..а не в * раше.
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у вас тоже дрищ после разливного пива

21 минуту назад
Можно ли получить гранд обществу " Пивная nиздoбpaтия" ???
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у вас тоже дрищ после разливного пива

21 минуту назад
Можно ли получить гранд обществу " Пивная nздoбpaтия" ???
ответить

Алексей

23 минуты назад
Павел, согласен. Эти диванные эксперты и орлы тряпошные только грязью кидаться могут и то, только из-за угла. Сколько же таких пустозвонов в нашем обществе! Когда другие люди хоть что-то делают, этих разбирает их высмеять. Так они оправдывают своё безделье и никчемность.
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Павел

36 минут назад
Интересно, откуда в комментаторам столько гнили? Один про гранты ( жаба душит, что нет возможности дорваться до кормушки?), другой про чучела. Вы на себя смотрели, насколько вы закомплексованны? Это дух байкерской свободы? Клоуны вы, комментаторы, не более.
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Николай

41 минуту назад
Выстраивается очередь за президентскими грантами? Херургу в прошлом году не дали, может, этим дадут.
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липецк

54 минуты назад
плеха по ним рыдает просто
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Энтео

сегодня, 15:27
я их рот ипал
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