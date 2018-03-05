В Липецке появились православные байкеры

Открыто региональное отделение.

В Липецке открыто отделение сообщества мотоциклистов «Мотобратия во Христе», сообщает организация. Официальная презентация региональной ячейки байкеров состоялась накануне. Пока о лидерах липецкого отделения и численности представителей сообщества в регионе не сообщается.



«Мотобратия во Христе» — официальное православное мотообъединение. Его офис находится при Троицком храме у Салтыкова моста в Москве. Идея создания православного христианского мотообъединения зародилась в стенах Оптиной Пустыни. В 2014 году МО «Мотобратия во Христе» получила официальное одобрение Православной Церкви и вошла в состав Совета Православных Общественных организаций, в котором находится и поныне.



Своей деятельностью члены мотообъединения избрали миссионерскую деятельность среди мотоциклистов и соотечественников. Так, мотообъединение участвовало в телепроекте «Святая Русь. Мотопаломничество», где мотоциклисты ездили по монастырям России со съемочной бригадой телеканала и снимали пятнадцатиминутные видео-ролики о жизни, святынях, истории и социальном служении этих монастырей. Всего за год было снято 35 фильмов о 35 монастырях.



Фото: "Вконтакте"