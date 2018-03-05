172 водителя оштрафованы за не пропущенных пешеходов

В областном центре с 28 февраля по 4 марта проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщает УГИБДД по региону, целью операции стала стабилизации обстановки с аварийностью с участием пешеходов. В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД было выявлено 172 водителя, не предоставлявших преимущества пешеходам, также было выявлено 70 пешеходов нарушивших ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей.