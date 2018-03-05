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сегодня, 12:40

172 водителя оштрафованы за не пропущенных пешеходов

6 609
#пешеход #правила дорожного движения
172 водителя оштрафованы за не пропущенных пешеходов

В областном центре с 28 февраля по 4 марта проводилось  профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщает УГИБДД по региону, целью операции стала стабилизации обстановки с аварийностью с участием пешеходов. В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД было выявлено 172 водителя, не предоставлявших преимущества пешеходам, также было выявлено 70 пешеходов нарушивших ПДД.  

Госавтоинспекция  напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей.

6 609
#пешеход #правила дорожного движения

Комментарии (6)

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Леха

38 минут назад
Надо уровнять штраф для водителя и для пешехода,а то как то не справедливо получается!!!
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хрестьянин

сегодня, 13:32
гибдд не хочет работать,правильно их службу закрывают,надо пешеходом ловить и наказывать,водитель не дурак,в 99 проц случаев пропустит,а вот пешеход издует типа он всегда прав...а гибдд этого и надо,водила то не куда не денеться-вот водиле и штраф
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гостья

сегодня, 13:02
Алекс, хотя водителей-летунов с понтами в этом году как то больше....
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гостья

сегодня, 13:01
Алекс, да и по пешеходам рейды устраивают...я пешеход, но иной раз просто хочется врезать пешеходам, которые считают себя бессмертными
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Алекс

сегодня, 12:56
А хоть один пешеход оштрафован!!!
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гостья

сегодня, 12:51
раз в десять увеличить штраф и для пешеходов, и для водителей...может тогда будет порядок, а то одни летают, а вторые ходят как бессмертные...
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