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В Следственном комитете раскрыли детали изнасилования девочки отчимом

41 3630
#изнасилование
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В Следственном комитете раскрыли детали изнасилования девочки отчимом

Мужчина угрожал расправой школьнице, если та расскажет обо всем матери. 

Как уже сообщал GOROD48, в СУ СК РФ расследуют уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки ее отчимом.  

По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). По версии следствия, 31 декабря 2014 года подозреваемый воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал ее 10-летнюю дочь, пригрозив ей расправой в случае огласки. Вскоре после случившегося подозреваемый ушел из семьи. О его противоправных действиях стало известно лишь после визита школьницы к врачу - гинекологу. При откровенном разговоре с матерью школьница переборола страх и рассказала о событиях трехлетней давности.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под домашним арестом. Данное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
41 3630
#изнасилование
3

Комментарии (41)

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Наташа

5 минут назад
ого, гостья всё доказывает! ))))
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гостья

7 минут назад
Светка, да только то, что верить своим глазам и ушам в первую очередь, а не то, что там написали или сказали...и в самом начале писала, что, если это правда, то он не человек , если вы так внимательно всё читали...
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гостья

11 минут назад
ага, точно, свалю...а то общественность желает красок
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Светка

16 минут назад
гостья, правда ты прилипала какая-то. Какую ты правду можешь настрочить? Я вот так и не пойму ,что ты хочешь донести людям? Ты хочешь чтобы все сказали - "гостья,вы правы как никто", так? Бредятина какая-то. Каждый высказывает свою точку зрения. А вот что вы так свой пукан рвёте,прям подозрительно.
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ага

23 минуты назад
гостья, если надоело так какого читаете коменты, валите отсюда не мешайте общественности
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КАСЬЯН

23 минуты назад
BLOOD_JO, всегда ты бздишь не в ту русло. Глупое создание ,ты.
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а

24 минуты назад
гостья, а чего вы так дергаетесь или этот мужик уже с вами сожительствует?
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Врач

27 минут назад
Это просто месть мамаши,а ментам перед Москвой отчитаться время пришло ,за раскрытие тяжских!
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гостья

28 минут назад
дошли до ошибок и до личностей, значит где то правду написала...Светка, откуда вы знаете, что у кого творится? у нас в соседнем доме приличного семьянина арестовали примерно по такому делу, все тоже говорили ...а потом факты показали...что он там и ни при чем, а просто хотели с него квартиру и домик поиметь....иной раз осуждаем человека, а он человек, а другой наоборот...а здесь каждый день кого то обсуждают и приговоры выносят...надоело уже судилище
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Злодей

31 минуту назад
В какое Ваше время??? у гинеколога не обследовались...ты или глуп неизвестный человек либо туп....раз мусолили обсуждение. У ребенка стресс..он попал в такую ситуацию, которую не пожелаешь никому, а тут обсуждает то мать, то подружку..Этого муд... на зону и пусть там ему разомнут пердальник... а ребенку - хорошего психолога, ей еще дальше жить и жить!
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