Происшествия
сегодня, 12:35
В Следственном комитете раскрыли детали изнасилования девочки отчимом
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Мужчина угрожал расправой школьнице, если та расскажет обо всем матери.
Как уже сообщал GOROD48, в СУ СК РФ расследуют уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки ее отчимом.
По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). По версии следствия, 31 декабря 2014 года подозреваемый воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал ее 10-летнюю дочь, пригрозив ей расправой в случае огласки. Вскоре после случившегося подозреваемый ушел из семьи. О его противоправных действиях стало известно лишь после визита школьницы к врачу - гинекологу. При откровенном разговоре с матерью школьница переборола страх и рассказала о событиях трехлетней давности.
В настоящее время подозреваемый задержан и находится под домашним арестом. Данное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
По данному факту, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). По версии следствия, 31 декабря 2014 года подозреваемый воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал ее 10-летнюю дочь, пригрозив ей расправой в случае огласки. Вскоре после случившегося подозреваемый ушел из семьи. О его противоправных действиях стало известно лишь после визита школьницы к врачу - гинекологу. При откровенном разговоре с матерью школьница переборола страх и рассказала о событиях трехлетней давности.
В настоящее время подозреваемый задержан и находится под домашним арестом. Данное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
41 3630
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