Девушка познакомилась с археологом из Липецка и пропала

Мария переехала к парню и перестала общаться с родными.

Подруга 27-летней Марии Бычковой из Миасса (Челябинская область) Марина Дубровина рассказала GOROD48 подробности о поиске ее знакомой, которая пропала после переезда в Липецк. Мария приехала в наш город еще осенью 2016 года. Здесь ее ждал молодой человек, археолог Алексей. Причем, сделала она это в тайне от близких. Как считают друзья Марии, девушка могла попасть под влияние радикальных религиозных группировок.



- Мы не знаем, как Мария познакомилась с парнем из Липецка. Никто из родных и друзей его так и не видел. Маша переехала к Алексею в 2016 году. Нашла работу, хотя долго не могла трудоустроиться в нашем регионе. Мне, как подруге, было любопытно увидеть, хотя бы на фото, парня Маши, но она рассказала, что Алексей не пользуется социальными сетями, ведет не такой образ жизни, серьезный. Связь с моей стороны ненадолго прервалась. Потом я хотела написать Маше в соцсети, но и я, и все миасские друзья, весной 2017-го оказались в «черном списке». С тех пор она не дает о себе знать, - рассказала Марина. - Впрочем, нам известно, что прошлым летом Маша и какой-то молодой человек были в Миассе. Их увидела старая приятельница моей подруги, Маша явно была не рада этой встрече. И она очень сильно изменилась: из девушки с пирсингом превратилась в женщину с косами. Аналогичная прическа была и у ее спутника, невысокого мужчины с кривыми ногами.



Марина заметила, что свою подругу она начала искать сразу после прекращения связи. Но заявления в полиции и прокуратуре у нее и мамы Маши не принимали. Волонтеры так же не могли начать поиск без объявления девушки в розыск правоохранительными органами. Не помогли и распространенные в соцсетях обращения. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла вчерашняя публикация в челябинской прессе: уже сегодня Марине позвонили из полиции.



- Маша — очень добросердечная, отзывчивая и открытая девушка, любит слушать русский рок, читать умные книги, иногда сама что-то пытается сочинять, так как натура довольно творческая. Нам, её друзьям и близким, очень дико осознавать, что она так резко перестала общаться со всеми нами, с кем прежде она состояла в хороших отношениях. Мучительнее всего то, что нам неизвестно, жива ли она, или теперь уже кто-то другой пользуется её телефоном и продолжал до недавнего времени выходить с её страницы, - указывает Марина.



Сейчас у близких Марии нет никакой информации о её состоянии. Они даже не знают, жива ли она. Поэтому они просят всех, кто знает что-либо о девушке или её парне из Липецка, поделиться информацией по телефону 89089345590.



Приметы: светло-русые волосы, светло-голубые глаза, телосложение обычное.Особые приметы: «змеиный язык» после пирсинга.



Фото: «Вконтакте»