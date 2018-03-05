В мире
вчера, 16:23
Посольство в Таиланде ответило на заявление Рыбки об угрозах
Дипломаты отметили, что задержанные в Паттайе за проведение нелегального секс-тренинга «выдают желаемое за действительное».
В посольстве России в Таиланде прокомментировали заявление героини недавнего секс-скандала Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и секс-гуру Александра Кириллова (Алекса Лесли) об «угрозах в тюрьме Таиланда». Там заявили, что подозреваемые в проведении нелегального секс-тренинга в Паттайе «выдают желаемое за действительное», заявляя, что сотрудники тюрьмы якобы требуют у них ПИН-коды от айфонов и угрожают им.
Как заметил заведующий консульским отделом диппредставительства РФ в Таиланде Владимир Соснов, чтобы получить данные, хранящиеся на мобильных устройствах, необязательно обращаться к их владельцам. «Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко достать соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», - сказал дипломат в интервью РБК.
А вот комментировать задержание Насти Рыбки в нашем посольстве не стали, подчеркнув, что вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь», они не занимаются.
Напомним, 25 февраля в Таиланде задержали группу «секс-инструкторов», среди которых было восемь граждан России, включая Алекса Лесли и Настю Рыбку. Позже задержанных выпустили под залог, но вскоре вновь задержали.
В посольстве добавили, что ежегодно в Таиланде задерживаются за нелегальную работу тысячи иностранцев, после чего их депортируют в страны их гражданской принадлежности. Задержанным вместе с Вашукевич десяти россиянам может грозить либо штраф, либо депортация, либо тюремное заключение сроком до двух лет с последующей депортацией в Россию. Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.
«Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — заверил РБК дипломат.
Как заметил заведующий консульским отделом диппредставительства РФ в Таиланде Владимир Соснов, чтобы получить данные, хранящиеся на мобильных устройствах, необязательно обращаться к их владельцам. «Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко достать соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», - сказал дипломат в интервью РБК.
А вот комментировать задержание Насти Рыбки в нашем посольстве не стали, подчеркнув, что вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь», они не занимаются.
Напомним, 25 февраля в Таиланде задержали группу «секс-инструкторов», среди которых было восемь граждан России, включая Алекса Лесли и Настю Рыбку. Позже задержанных выпустили под залог, но вскоре вновь задержали.
В посольстве добавили, что ежегодно в Таиланде задерживаются за нелегальную работу тысячи иностранцев, после чего их депортируют в страны их гражданской принадлежности. Задержанным вместе с Вашукевич десяти россиянам может грозить либо штраф, либо депортация, либо тюремное заключение сроком до двух лет с последующей депортацией в Россию. Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.
«Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — заверил РБК дипломат.