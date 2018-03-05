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вчера, 16:19
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью капитана "Фиорентины" Давиде Астори.
Международная федерация футбола (ФИФА) в своем микроблоге в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью защитника сборной Италии и "Фиорентины" Давиде Астори, - передает РИА-Новости.
"Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, футболист умер во сне в отеле перед матчем чемпионата Италии с "Удинезе", который должен был состояться в воскресенье, но был отменен в связи с трагическими событиями.
Более того, все матчи 27-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 4 марта, отменены из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори.
Защитник сборной Италии умер в возрасте 31 года из-за болезни.
"Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, футболист умер во сне в отеле перед матчем чемпионата Италии с "Удинезе", который должен был состояться в воскресенье, но был отменен в связи с трагическими событиями.
Более того, все матчи 27-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 4 марта, отменены из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори.
Защитник сборной Италии умер в возрасте 31 года из-за болезни.