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ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори

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#Смерть Астори #футбол #ФИФА #футболист
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

Международная федерация футбола (ФИФА) в своем микроблоге в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью защитника сборной Италии и "Фиорентины" Давиде Астори, - передает РИА-Новости.

"Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, футболист умер во сне в отеле перед матчем чемпионата Италии с "Удинезе", который должен был состояться в воскресенье, но был отменен в связи с трагическими событиями.

Более того, все матчи 27-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 4 марта, отменены из-за смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори.

Защитник сборной Италии умер в возрасте 31 года из-за болезни.
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#Смерть Астори #футбол #ФИФА #футболист

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