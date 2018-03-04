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29 минут назад

В Санкт-Петербурге госпитализировали музыканта Бориса Гребенщикова

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#Гребенщкиов #госпитализация #простуда
В Санкт-Петербурге госпитализировали музыканта Бориса Гребенщикова

Музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сильно простужен. Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице артиста в Twitter.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Причиной обращения к медикам могло стать воспаление легких. На странице музыканта в Facebook говорится о том, что Гребенщиков «сильно простудился».

Ранее появилась информация, что у артиста проблемы с сердцем. Позже эта информация была опровергнута.

"Всем, кто распространяет информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!" - сказано в сообщении на его официальной странице в соцсетях.

Источник в окружении музыканта подтвердил ТАСС наличие проблем со здоровьем у Гребенщикова, при этом он не отрицал его госпитализацию. Близкие семьи Гребенщикова ситуацию комментировать отказались.

Концерт группы "Аквариум" в Санкт-Петербурге должен состояться 16 марта. В клубе А2, где планируется мероприятие, ТАСС сообщили, что "информации об отмене концента не поступало".

Городской телеканал "Санкт-Петербург" в воскресенье сообщил, что Бориса Гребенщикова госпитализировали из-за проблем с сердцем, возникших после проведенного ранее шунтирования.

Газета "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" писала, что девять дней назад музыканту сделали операцию на сердце в клинике в Берлине, а на днях группа вернулась после концерта в Челябинска, который прошел 1 марта.

Издание "Росбалт" сообщило, что директор группы "Аквариум" Максим Ланде попросил помолиться за здоровье музыканта и не беспокоить семью и близких артиста.

Дискография Бориса Гребенщикова насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х годов как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.

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#Гребенщкиов #госпитализация #простуда

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